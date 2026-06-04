Stilisti naglašavaju važnost pravila od 3 sekunde: Jedan pogled u ogledalo menja ceo autfit

Dobar stil ne zavisi od cene garderobe, već od sitnih detalja. Zato stilisti preporučuju "pravilo 3 sekunde", jednostavan trik koji svaku kombinaciju čini elegantnijom i skladnijom.

Kada se potpuno obučete i spremite za izlazak, stanite ispred ogledala. Zatim se okrenite, skrenite pogled na trenutak i potom se naglo vratite ka ogledalu.

Obratite pažnju na ono što vam prvo privuče pogled u prve tri sekunde.

Prema mišljenju stilista, upravo taj detalj najčešće otkriva šta bi trebalo promeniti kako bi celokupan izgled bio bolji.

Prvi utisak otkriva sve

Ako vam odmah pažnju privuče previše upadljiv komad nakita, možda je vreme da ga uklonite. Ako vam kombinacija deluje monotono, možda joj nedostaje zanimljiv detalj poput sata, minđuša ili narukvice.

Ukoliko primetite neuredno upasanu košulju ili izgužvan deo odeće, dovoljno je nekoliko sitnih korekcija da stajling izgleda urednije.

Stručnjaci podsećaju da većina ljudi prvi utisak o nečijem izgledu stvara za svega nekoliko sekundi. Zato je važno da upravo ono što prvo upada u oči ostavi najbolji mogući utisak.

Mali detalji daju efekat luksuza

Ponekad je dovoljno podvrnuti rukave, zameniti kaiš, dodati diskretan nakit ili drugačije stilizovati omiljenu košulju.

U nekim slučajevima manje je više, pa uklanjanje jednog suvišnog detalja može učiniti da kombinacija izgleda mnogo sofisticiranije.

Ovaj trik posebno dobro funkcioniše uz jednostavne modne kombinacije poput farmerki i bele košulje, lanenih kompleta ili jednobojnih haljina, gde i najmanja promena može potpuno promeniti utisak.

Tajna dobrog stila nije u ceni

Modni stručnjaci ističu da luksuzan izgled nema mnogo veze sa cenom garderobe. Mnogo je važnije da odeća bude uredna, da dobro pristaje i da svaki detalj ima svoju svrhu.

Autor: Marija Radić