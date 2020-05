Ranije je bez problema govorio na ovu temu.

Otkad su u rijalitiju ''Zadruga'' iznete brojne škakljive tajne porodice Đogani, zamršeni odnosi poznate porodice ne prestaju da intrigiraju domaću javnost, a Gagijev brat Đole iz revolta je prestao da naširoko komentariše sve ovo, što ranije nije bio slučaj. Naprotiv, Đole je ranije rado govorio o Gagijevom i Anabelinom razvodu, čak i o svađi do koje je došlo zbog prezimena Đogani.

- Mi smo imali jedan razgovor kad se ona razvodila od Gagija. Ja sam hteo samo da postavimo granice. Ja sam se tu postavio kao neko ko želi da im pomogne, jer sam prošao kroz to. Nisam navijao ni za Anabelu, ni za Gagija, ja sam hteo da im dam neko svoje viđenje stvari, da podelim svoje iskustvo. Moja neutralnost bi bila njihova sreća. Ja sam se razveo kroz sve to pre 10 godina i isto sam imao dvoje dece. Znam šta je to - rekao je Đole Đogani ranije i otkrio da Anabela i Gagi nisu mogli da se dogovore oko jedne stvari kada je posao u pitanju, ali i ko je glavni krivac za to.

- Samo sam hteo da im kažem da se ne svađaju i da se dogovore, on neka nastavi da pravi muziku, a ona neka peva i da se dogovore oko procenta. Oni nisu mogli da se dogovore oko procenta, ali nije bila kriva Anabela, nego moj brat - priznao je Đogani i za Pink.rs otkrio sve o svađi sa Anabelom zbog prezimena.

- Nije bio problem kada se Anabela razvela od Gagija, pa se i dalje predstavljala kao Đogani... Ja sam je tada samo zamolio jer su ljudi počeli da nas mešaju, gazde diskoteka su htele da mi otkažu nastup jer su mislile da sam se ja razveo od Anabele, a nisu znali da je to zapravo moj brat Gagi. Samo sam je zamolio, rekao sam joj: “Đogani nije tvoj brend. Možeš u ličnoj karti da ga nosiš, niko ti to ne brani, ali ne bi trebalo da se javno predstavljaš kao Đogani Anabela“. Ona se tad naljutila na mene... A Luna ima pravo na svoje prezime, nije ga ona ukaljala. Luna Đogani je individua za sebe i nosi teret svoje slave, svojih problema, popularnosti ili nečeg lošeg... Ali, to je ona... - istakao je Gagijev brat za Pink.rs.

