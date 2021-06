Niko nije zaboravio stravičan udes u kojem je život izgubio poznati pevač, a njegova majka se i dalje kroz suze seća velike tragedije.

Pevač Darko Radovanović tragično je nastradao 11. juna 2011. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod Ostružničkog mosta prema Surčinu. Danas se navršava deset godina od smrti pevača za kojeg su kolege, prijatelji i porodica imali samo reči hvale. Darko je iza sebe ostavio neutešne roditelje Stanu i Vidoja, ćerku Laru i suprugu Maju, a njihove rane i dalje bole istom jačinom.

Darkova majka Stana u potresnoj ispovesti za Pink.rs otkrila je da je i nakon toliko godina od njegove smrti neutešna, kao i da je njena bol i dalje ista kao i kada je nastradao.

- Nikako se ne osećam. Loše mi je, moj suprug je mnogo bolestan, ali uvek izađe na grob. Imao je infarkt 2003. godine, a 2008. godine je oboleo od teške bolesti. Uhvati me neka seta za mojim Darkom i ne mogu da se obuzdam, mada smo moj suprug i ja usmereni na naše dve unuke koje čuvamo, to su ćerke našeg najstarijeg sina - počinje Stana priču za naš portal i dodaje da njenu tugu umanjuje samo sreća izazvana uspesima Darkove ćerke Lare.

- Da otac može da je vidi imao, bio bi presrećan. Ona se seća svog oca, redovno odlazi na grob sa majkom, čuvaju njegove slike u stanu. Lara je bila veoma mala kad je Darko poginuo, ali pamti očev lik. Uspomene na njega su svuda oko nje - rekla je Darkova majka i otkrila da su ona i njen suprug utehu pronašli u unukama koje oni čuvaju.

Stana je u intervjuu za naš portal otkrila i u kakvim je odnosima sa udovicom svog sina.

- Maja je nastavila život sa svojim detetom, ona o Lari vodi računa. Ona je jedna odgovorna majka, jedno stvarno izuzetno stvorenje, često se čujemo, ispričamo se. Kad možemo da se vidimo, vidimo se - rekla je Stana kroz suze za Pink.rs i otkrila nam na koji način čuva uspomene na pokojnog sina.

- Mi čuvamo kod nas u kući sve fotografije, što iz novina, što naše... Ja sve članke o Darku čuvam u fioci. Slike od njegovog detinjstva pa nadalje čuvam, a kada na televiziji vidim Darka, ja se isplačem i iskukam. Nije lako...

Majka pokojnog pevača otkriva da li se danas čuje sa njegovim kolegama, kao i ko od njih redovno dolazi na njegov grob.

- Od Darkovih kolega nas niko ne zove... Pošteno da vam kažem niko, a ne znam ni da li Maju neko zove. Redovno je uvek izlazila Ivana Selakov, Slađa Alegro, kao i njegov klavijaturista Panta, i redovno dolazi Mega bend, sa kojima je počinjao - kaže Stana.

Poslednje sećanje na Darka

- Poslednji put smo ga videli pred njegovu samu pogibiju. Dolazio je pošto je trebalo da snima pesmu sa Banetom Opačićem, tada je došao kod nas da nam pusti pesmu. Posle toga, on je trebalo da gostuje u Kruševcu, to je bila subota 11. jun. Čuli smo se tada, to se desilo te večeri, a to jutro je gostovao na Pinku. Pričali smo o tom gostovanju, otac mu je uvek imao neku primedbu na te intervjue koje je davao. Tog jutra kad smo se čuli, njegov otac nije imao njednu primedbu. Rekao nam je da ide do stana u Mitrovici da se odmori, a Maja i Lara su išle na neku svadbu. On je tada trebalo da peva u Kruševcu i pogunuo je dan pre Larinog rođendana. Ona je tada imala tri godine. Mi smo se tada spremali, moj suprug, ja i naše dve unuke koje čuvamo, sve smo pripremili za rođendan i uveče u 21 čas smo čuli šta se našem Darku desilo. To nas je unazadilo i pokosilo - rekla je za Pink.rs majka pokojnog pevača.

Autor: M. K.