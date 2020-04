View this post on Instagram

Gledaćete ga u seriji "Preživeti Beograd"! . Lazar Nikolić tumači lik Kokija. Koki je Hercegovac, gladan iskustva, novca, života i najviše devojaka. Predstavlja se kao veliki ljubavnik iako je to možda najdalje od istine. A u kakve situacije ga njegovi izbori stavljaju, saznaćete uskoro! . #prezivetibeograd premijerno od 12.10. na #tvpink . . . @contrast.studios @lazarnikolic_1 @djole_stanimirovic @rados.bajic.officialpage @nedeljko.bajic.24 @pjocic @jelenabajicjocic @ivona.alurac.bajic @rtvpink #contraststudios #tvserija #premijera #oktobar #glumci #lazarnikolic #novaserija #komedija #mladi #fax #studentskizivot #tvprogram #tvshows #beograd #srbija