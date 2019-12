Andrej Atijas posle mesec dana izašao iz bolnice za bolesti zavisnosti: Ovo su njegove PRVE REČI (FOTO)

Posle dugih mesec dana, uzeo je otpusnu listu i napustio bolnicu.

Andrej Atijas, bivši suprug Anabele Atijas, posle mesec dana koliko je trajalo njegovo institucionalno lečenje od alkoholizma, napustio je jednu prestoničku kliniku za bolesti zavisnosti. Lečenje od sada nastavlja van klinike, međutim i sam odlazak iz iste za njega predstavlja veliki uspeh, te se pohvalio svima putem društvenih mreža uz poruku da je to "novi list njegovog života".

Podsetimo, njegovu odluku podržala je i Anabela, koja je ponosna što je doneo odluku da na svoj veliki problem konačno stavi tačku.

- Jako sam ponosna na njegovu odluku da promeni svoj život i ostavi iza sebe loše navike. Bila sam i uvek ću biti velika podrška ljudima koji znaju da cene ljude kojima je stalo do nečije sreće. Andrej je i te kako zaslužio da mu budem podrška, kao što je i on meni bio kada mi je bilo teško. On se već mesec dana nalazi na klinici za odvikavanje. Prošlo je ono najgore i ostao je pri svom stavu da treba da stavi tačku na takav život. Uskoro izlazi kao potpuno zdrav i hvala Bogu srećan, mlad i perspektivan muškarac - izjavila je nedavno Anabela.

Autor: D. T.