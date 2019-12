NE MOŽE DA SVARI ONE ŠTO GLUME ZVEZDE Đogani pobesneo zbog Milice Pavlović, od njegovih žestokih prozivki SVE SE PUŠI

Još uvek ne može da joj zaboravi nedavni ispad na aerodromu!

Đole Đogani na sceni je duže od trideset godina tokom kojih je snimio brojne hitove i ostvario značajne uspehe, zbog čega je poštovan od strane kolega, pogotovo onih mlađih, koji su odrasli uz njegove pesme. Sa mnogima od njih je u sjajnim, kolegijalnim odnosima, međutim postoje i oni koji ga svojim ponašanjem lako izvedu iz takta. Jedna od njih je Milica Pavlović, pevačica koja je na sceni aktivna poslednjih sedam godina.

Naime, Đole je u jednom od intervjua komentarisao svoje mlađe kolege i kao primer za one koji "nosom paraju oblake" i nemaju poštovanje prema starijim kolegama uzeo Milicu Pavlović.

Evo, ova Milica Pavlović što glumi da je najjača zvezda na svetu, stavi naočare i ne vidi nikog. Pa, videla si kolege Đoganija i Vesnu! Skini naočare, javi se! - šokiran je bio Đogani.

Nasuprot pevačici iz Donjeg Bunibroda, Đole je imao samo reči hvale za Bubu Kolerija i Džalu Brata koji su mu, kako kaže, ukazali poštovanje.

- Nedavno smo u Švedskoj nastupali sa Džalom i Bubom, mislili smo da su oni neki nafurani klinci, a isupoštovali su me kao oca. Kad su me videli, skočili su uz reči: "Došao nam je tata", ustupili mi mesto, a to niko nikad nije uradio.

Autor: Pink.rs