"LUNA, IZGURAJ OVO, NE ŽELIM DA PATIŠ" Marko Miljković poslao poruku bivšoj, pa priznao zašto nema ništa od pomirenja

Ne vidi budućnost s doskorašnjom devojkom.

Uprkos tome što emocije između njih i dalje postoje, Marko Miljković kaže da ne postoji šansa da se pomiri s Lunom Đogani.

- Razišli smo se kao sav normalan svet. Ljubav postoji, postojala je i postojaće, to je to. I dalje gajim osećanja, to je normalno. Osećanja ne mogu da nestanu tek tako. Ne postoji šansa da se pomirimo, iz ove situacije to jednostavno ne vidim. Bilo bi mi krivo da uopšte nismo pokušali u spoljnom svetu, ali jesmo i nismo uspeli i najnormalnije je da se raziđemo. Nema tu šta više da se radi - kaže Marko Miljković, koji je istakao da je glavni problem to što on i Luna ne funkcionišu kao par.

- Luna i ja nismo dobar spoj. Stvorili smo tu ljubav u veštačkim uslovima u rijalitiju, a izgleda da u prirodnim uslovima ipak ne možemo. Video sam da to nije to, ali sam hteo da dam sve od sebe, i ona. Probali smo i ne ide!

Ni prijateljstvo posle raskida ne vidi kao moguću soluciju.

- Teško da ćemo da ostanemo prijatelji, ali koliko je moguće da budemo u dobrim odnosima - bićemo, ja ću se potruditi. Želim joj sve najbolje i u karijeri i u svemu, želim da što pre Luna izgura ovo i da ne pati zato što je bilo nekih situacija kad joj je bilo loše što su svi i videli i došlo je i do mene i žao mi je. Teško sam to podneo, ali šta da radim, gotovo da sam siguran da bi to kad-tad puklo, čak i da smo sad prešli preko ovoga - kaže Marko Miljković i ističe da će se on sada maksimalno baciti na posao i da mu najviše prija kada radi.

Autor: D.T.