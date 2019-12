ZLOBNICI, SAD VAM NIJE MOMENAT DA ME ZGAZITE Aca Lukas se oglasio posle slike sa belim prahom

Popularni pevač stao je na put spekulacijama i u svom javnom obraćanju jasno poručio da nije radio ništa nezakonito, a da ga loši komentari ne dotiču.

Podigla se velika prašina zbog privatne fotografije Ace Lukasa, koji go do pojasa leži na garnituri, dok se na stočiću tik do njega nalazi kesica s belim prahom. Budući da su društvenim mrežama odmah krenule različite spekulacije, pevač se oglasio i istakao da je reč o šećeru u prahu, a ne o nedozvoljenim supstancama, što su pojedinci pomislili.

Njegovu izjavu prenosimo u celosti.

Ne znam šta da kažem i kako da kažem, da neko ne bi slučajno pomislio da se pravdam. Ne da nemam nameru da se pravdam, nego mi na pamet ne pada. Ali, moram da prokomentarišem nešto jako interesantno... Ja kad bih ovakve rekacije imao na svoje pesme i kad bi se to tako širilo, ja bih milijarder bio. To samo govori i dokazuje činjenice da u našem narodu ima jako, jako zlobnih ljudi; da jako ne trpimo kad je neko uspešan i da onda samo tražimo neki momenat da bi mogli da mu naudimo i stavimo ga na stub srama. Ili, ako je neko povređen, ili na neki način ranjen, da ga još više sredimo, što bi se reklo. Naravno da to na mene ne može da utiče, to sam sto puta rekao, zlobnici mi ne mogu ništa.

Što se tiče slike, ostaviću dušebrižnicima da sami prokomentarišu. Novinarima ću ostaviti da protumače ovu "senzacionalnu" sliku. Ne znam samo šta je tu senzacionalno. Ali, ajde, nema veze. Moram da vas razočaram, slika je moja lično. Ukradena je nekome od mojih drugara. Pravili smo neku sprdnju. Ali, to uopšte nije bitno. Neću da vam kažem ni šta je na toj tacni, ni šta je u kesici. Droga sigurno nije, jer, znate, nisam sigurno toliko glup koliko mislite, u stvari koliko ste vi glupi da pomislite da bih posle ovoliko godina dozvolio sebi da slikam drogu ili da me neko slika sa drogom.

Zaista toliko nisam glup. Ali, ko god tako nešto pomisli, zaista nema mnogo mozga. Većina ljudi i zna da to ne može baš tako lako meni da se desi, ali "Daj, ako možemo da ga zgazimo, možda je sad momenat!".

E, sad ne da nije momenat... Izlazi mi nova pesma, pa ću vam pokazati kako mi možete nešto! Svi oni koji mi žele loše. Znači, da ponovim, na pamet mi ne pada da se pravdam. Ništa loše nisam uradio, nezakonito, nikog nisam dirao, nikome nisam naudio. Možda vi treba da se zapitate da li tu ima nekih nezakonitih stvari... Recimo, da nije malo bezveze da se nekome ukradu privatne fotografije i da se to tako pušta na društvene mreže? Pa onda još i mediji to prihvate.

Ponavljam, ostavljam na vama da procenite, pa vi ako mislite da je droga, ako možete da liznete, ja nemam ništa protiv. (smeh) Dakle, toliko od mene. Svim hejterima i svima koji pišu neke komentare poželeo bih da se malo više pozabave svojim neuspešnim životima, a ne da čekaju da se Aci Lukasu desi neka situacija gde možemo da ga dotučemo. Ali, to je malo teže, zaista.

I, još jednu stvar bih postavio medijima... Pa, da l' je normalno da masa izvođača danas peva o drogi, u pesmi pominju kokaine, trave, šitove, džointe, nasilje, kriminal, ubistva... Sve to u pesmama i spotovima, a onda se to sve ne važi, 'ajmo da skočimo na Acu Lukasa! Pa, ja mogu da vas izdržim malo više nego što mislite.

Mojim fanovima pozdrav, ja sam dobro, nisam overio od sadržaja na tacni. (smeh) To i nije bilo tako skoro. Jedino sam šećerno oboleo od toga. (smeh) U svakom slučaju, ipak vi procenite. Mene baš briga. Hvala - zaključio je Lukas u izjavi za Telegraf.

Autor: Pink.rs