"NE ODGOVARAM ZA SVOJE POSTUPKE" Kaća Grujić stala pred kamere, pa otvoreno zapretila (VIDEO)

Neće se lepo provesti oni koji joj budu stali na žulj.

Kaća Grujić već duže radi punom parom, zbog čega je, priznaje, zapostavila druge stvari - između ostalog i studije, kojim planira da se vrati, čim bude ugrabila malo vremena.

- Nažalost, fakultet nisam završila. Završila sam dve godine i planiram u nekoj budućnosti da završim fakultet, ali učila sam kad je trebalo da učim - iskrena je Kaća.

Ovih dana je sjajno raspoložena, osmeh s lica ne skida, međutim priznaje da jedna stvar uvek može da je izvede iz takta.

- Ljudi koji me gledaju u oči i lažu me... A verujte mi, ja to lako provalim. To može da me izbaci iz takta i onda ne odgovaram za svoje postupke.

