Što manje znate, bolje vam je.... Nakon što su joj oduzeli sina, Severina poslala moćnu poruku svima! Ove njene reči će vas naježiti!

Budite mi dobro, budite mi veselo... Budite dobro i kad mislite da vam nije dobro... Jer to sve što mislite, ništa ne postoji... Postoji samo ono što je u srcu... Ono što je u našim glavama, toliko nas opterećuje... Želim vam da što manje znate, da nemate pojma... I onda da budete samo sretni... Da budete zdravi... Nemojte puno misliti... Što manje znate, bolje vam je... Laku noć, Split, Beograd, Zagreb, Ljubljana... Volim vas ❤️