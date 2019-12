PREKO STEFANA SE SVETI OSMANU?! Erminu raskrinkala drugarica, isplivali šokantni detalji

Kontroverzna zadrugarka je, kako se šuška, pre Stefana simpatisala njegovog oca kojem se navodno udvarala.

U Beloj kući uveliko se šuška da je Ermina Pašović posle Baneta Čolaka bacila oko na Stefana Karića. Međutim, van "Zadruge" priča se da je njen cilj zapravo Osman, Stefanov otac! Sve to ispričala je navodno njena drugarica.

- Ermina je bacila oko na bogatog biznismena i dala se u zavođenje, za koje nije birala sredstva. Ona je njega pronašla na Instagramu, gde je započela konverzaciju. Prvo je bila fina, kao i njene poruke koje mu je slala. Kada je stekla njegovo poverenje i kada je počeo da joj odgovara na poruke, slala mu je fotografije lascivnog sadržaja, ali nikada nije slikala glavu, tako da Osman nema pojma da mu je Ermina, koja je sada u „Zadruzi“, pisala na Instagramu i zavodila ga. Fotke su postajale sve provokativnije, kao i njene poruke: "Biću tvoja seksualna robinja, ima da ti ispunim sve seks-fantazije. Sve ono iz tvoje najprljavije mašte biće moja zapovest. Niko ne mora da zna, biću tvoja tajna. Osmane, kralju moj" glasila je jedna od poruka. Kako on nije odreagovao, ona se bacila na Gagija Đoganija i Baneta Čolaka jer nije želela da propusti priliku da postane zvezda - priča Erminina drugarica.

- Nakon što je popila korpu od Osmana jer on nije želeo da se vidi s njom, ona je ipak ušla u "Zadrugu". Pre toga je saznala da će i njegov sin Stefan postati deo rijalitija. Skovala je plan da ga zavede kako bi se osvetila njegovom ocu jer nije želeo da bude njen. Sa Čolakom je raskrstila, Gagija želi samo kao prijatelja, ali mladog Stefana želi za dečka. Već je počela da plete mrežu oko njega. Non-stop ga gleda i zavodi, baca mu signale da ga želi. Ni on ne zna da je Ermina muvala njegovog oca i da mu je slala gole fotke, da zna, ne bi je ni pogledao. „Majmun me je odbio, nije hteo da mu budem ljubavnica. Sada ću da mu zavedem sina, ima da mu uzmem sve pare koje ima. Do prosjačkog štapa ću da ga dovedem kada mali odlepi za mnom“, rekla mi je Ermina pred ulazak u „Zadrugu“ - priča drugarica Pašovićeve.

