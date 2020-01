Nagrađivani voditelj spreman je da se ostvari i na privatnom planu!

Nemanja Velikić, jedno od zaštitnih lica televizije Pink i voditelj prvog jutarnjeg programa u zemlji "Svitanje", skoro svakog jutra dočekuje svoje goste sa širokim osmehom i vedrim duhom, zbog čega je postao miljenik širokog auditorijuma koji se svakodnevno budi uz njegovu emisiju. Naš nagrađivani voditelj niže uspeh za uspehom, a njegova autorska emisija "Infoklinika" ove godine je obeležila i jubilej.

Velikićeva karijera je dokaz da se trud isplati, a on se za naš portal osvrnuo na godinu koja prolazi, i podelio svoje iskustvo u novogodišnjem intervjuu.

Ko je Nemanja na kraju 2019. godine, a kakav bi voleo da budeš u 2020. godini?

- Kraj godine za mene ne predstavlja period kada se podvlači crta. Na sreću, neko sam ko često rezimira događaje u životu. Čak možda i previše. Ali ako bih morao da ipak sublimiram 2019. godinu, imam sve razloge da budem zadovoljan. Shvatio sam da je mnogo vukova u jagnjećoj koži, da se zarad ostvarenja ličnih ciljeva ne preza ni od čega i da je porodica jedino sigurno utočište od svih takvih loših energija. Izgleda da se sveopšti konzumerizam preneo i na ljude pa su bukvalno shvatili da treba jedni od drugih da iscrpimo sve što nam je korisno i onda jednostavno izbrišemo te ljude pa pređemo na druge. Na kraju 2019. godine Nemanja je dodatno izoštrio čula da takve ljude prepozna i više im ne poklanja pažnju kao ranije. A u 2020. bih voleo da ostanem baš takav kakav jesam. Godine su pokazale da se svaki trud isplatio, da je svaka prećutana reč bila sa razlogom, da sam sačuvao lični i profesionalni integritet, da mogu svakoga i u svakom momentu da pogledam u oči jer nikome ne dugujem ništa. Čistota duše je nešto što svima nama omogućava da mirno spavamo. A kada se sve sabere i oduzme, krug se baš tu zatvara. ​

Još jedna uspešna godina je iza tebe. Koji poslovni dođagaj je obeležio tvoju 2019. godinu, a koji privatni ti je doneo najveću radost?

- Uvek sam bio igrač na duge staze na svim poljima. A kada ste u toj ligi, shvatite vremenom da se velike pobede ne dešavaju preko noći, već su rezultat mnogo truda, mnogo rada i odricanja. Čini mi se da polako stižem do vrha, ali ima tu još mnogo koraka da se pređe. I baš te „male“ pobede su mi obeležile 2019. godinu. Ponosan sam što je moja autorska emisija „Infoklinika“ obeležila 200-to izdanje, što je ujedno i prva i najduže emitovana emisija na našem info kanalu Pink 3. U aprilu sam pokrenuo i jedan veliki projekat koji će svoj pun kapacitet doživeti u sledećoj godini, a to je „Klinika - putevi zdravlja“. Naime, moji producenti i ja organizovali smo u jednom šoping molu prvu u nizu tribina o zdravlju, gde su učestvovali eminentni lekari, a posetioci tržnog centra u direktnom kontaktu sa njima postavljali pitanja koja nemaju priliku da postave svakodnevno. Lekari su im bukvalno „došli na noge“, što je i vodeća namera ovog projekta. Privatno su to svakako druženja i obeležavanje važnih datuma mojih bliskih prijatelja, jer se istinski radujem svakom njihovom uspehu. Ipak, od svega bih izdvojio zdravlje moje majke, koje je na momenat bilo narušeno, ali je zahvaljajući brizi lekara Vojnomedicinske akademije sve dovedeno u savršen red. ​

Da li postoji želja koja ti se još uvek nije ostvarila, a želeo bi da se dogodi u 2020. godini?

- 2020. godina biće simbolična za mene u neku ruku, jer ću napuniti 35 godina. Kada sam bio daleko mlađi, zamišljao sam da su to neke velike godine i da je čovek u njima doživeo neke svoje maksimume. Sa ove distance, shvatam da su za mene prave godine tek sada počele i da se tek sada osećam zrelo psihički i fizički, i da godine zaista rade meni u prilog. Osećam se da sam tek sada sazreo kao muškarac generalno i da je vreme da od 2020. godine počnem aktivno da razmišljam o tome da je vreme da se ostvarim kao roditelj i otac. To je jedina vrednost koja može da sve ostalo baci u ćošak, jer kako starimo, deca su najveća radost koju nam život daruje. Pre toga, naravno, želim da se zaljubim, tako da ta ljubav obriše sve one iz prošlosti. Ne želim fatalnu ljubav, jer su fatalne ljubavi tužne i nesrećne. Želim ljubav satkanu od poverenja, međusobnog poštovanja, pažnje, razumevanja i razgovora. Tek kada se to desi, znaću da je ono pravo. ​​

Koja je tvoja najlepša praznična uspomena iz detinjstva i kako sada provodiš praznike?

- Praznici su uvek bili poseban period godine u mom okruženju. Još kao mali sam bio glavni u aranžiranju doma, sve sam voleo sam da odradim pa tako i danas kada imam nebrojano više obaveza, vreme za dekoraciju se mora pronaći. Iako sve traje danima, to se mora završiti. I dok jednom rukom sada pišem odgovore za ovaj intervju, drugom, pripremam lampione za dekoraciju terase. Na jelci koju vidite na slici, nalaze se stakleni ukrasi koji su stari koliko i ja. Tako da se tradicija ne sme prekidati. Moji prijatelji znaju da dok mnogi od njih sa puteva nose garderobu, ja pakujem dekore i ukrase za kuću. ​

Nemanja je sa nama podelio i sliku sa svog prvog rođendana, na kojoj se vide ukrasi koje je sačuvao i koji nose emotivnu vrednost za njega.

Na samom kraju intervjua, Velikić je čitaocima našeg portala uputio dirljivu čestitku i poželeo srećnu Novu godinu i predstojeće praznike.

- Bez zdravlja je i najbogatiji čovek siromah. To ne smemo nikada zaboraviti. Budite svesni svakog trenutka onoga što nam je podareno kao blagostanje a to je život. Jedan je, a mi smo ti koji životu dajemo boje. I budite hrabri. Želite, nadajte se, mislite i analizirajte. Želja da letite, mora biti jača od želje da ćete pasti.

Autor: M. Popović