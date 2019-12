KOLEGE SU ME ŠIKANIRALE, PEVAO SAM ZA HILJADU DINARA! Sloba Radanović otkrio detalje sa početka karijere, pa se javno zahvalio njemu! (FOTO)

View this post on Instagram

Nekoliko puta do sada sam spomenuo ovog čoveka, ali koliko god da ga spomenem biće malo. Kada sam počinjao da pevam, iskusnije kolege su me uglavnom šikanirale, govorili da će mi se javiti, pa me nikada nisu zvali... I pored talenta za pevanje, niko nije hteo da mi pruži šansu. Borio sam se da se malo pročuje za mene po okolini. Pevao kad me pozovu kojekuda, za 1000 dinara, nekada i za bakšiš samo. Brat @goran_pevac_73 je čovek koji je tada iz čista mira počeo da me vodi sa sobom, na svoje svirke, da mi daje pola svoje dnevnice, da me uči repertoar, da deli bakšiš sa mnom na ravne časti, da me upoznaje sa ljudima... Iako ništa od toga nije morao. Nisam imao svoj mikrofon. Kada bih imao neku svoju tezgu, on mi je pozajmljivao svoj, a sebi je mikrofon nalazio kod drugih. Kakav je to brat... On je i dan danas omiljeni pevač u Zrenjaninu i okolini, kao i svuda gde se pojavi. Brat Gogara, pored toga ima i pržionicu sa najboljom kafom u Srbiji @royaldeluxe023 Hvala ti na svemu brate moj. ❤