PREŽIVELA JE PAKAO! Katarinu Živković pretukao bivši dečko: Kajem se što ga nisam prijavila policiji! (FOTO)

Buran period u životu poznate pevačice!

Pevačica Katarina Živković retko priča o ljubavnom životu, koji je u prošlosti bio vrlo buran. Neki detalji ipak su otkriveni i mnoge su ostavili bez teksta.

Katarina je pre deset godina pretrpela fizički napad od nekadašnjeg partnera, a o tome je javno progovorila pre tri godine.

- Ne volim da pričam o tome, ali reći ću ukratko. Jedan bivši dečko me je pretukao zbog ljubomore. To je bilo pre nekih sedam godina i mnogo se kajem što ga tada nisam prijavila policiji. Mislim da ću se zauvek kajati što sam to samo tako pustila da prođe. Zaboraviti ne mogu. Sada kada razmišljam o tome, ne znam zašto nisam otišla u policiju - ispričala je Kaća 2016. godine.

Ona je priznala da su sa situacijom bili upoznati njeni roditelji i prijatelji, te dodala da je iz toga naučlila važnu lekciju.

- Da se razumemo, onoga ko digne ruku na žensko ne možeš nazvati muškarcem. Sada mnogo pažljivije biram i bežim od ljubomornih i posesivnih. Tada sam bila mlađa i takvo ponašanje mi je u početku imponovalo. Danas bih znala šta da preduzmem u takvoj situaciji - rekla je pevačica.

Autor: Pink.rs