KAD SAM VIDELA NJEGOVU SLIKU, ŠOKIRALA SAM SE: Teodora Džehverović preživela DRAMU zbog progonitelja, a sad je otkrila nove detalje! (FOTO)

Nije joj bilo svejedno.

Pevačica Teodora Džehverović već dve godine je, kako kaže, na meti osobe koja je progoni, a sada je ispričala da je saznala o kome se zapravo radi.

- Detaljno sam se bavila osobom koja me psihički urniše već dve godine. Znam ko je u pitanju. Šokirala sam se kada sam videla sliku te osobe. Uvek sam htela da znam o kome se radi i zamišljala je, ali ne mogu da vam opišem osećaj koji sam dobila kada sam ugledala o kome se radi - rekla je Teodora.

Ona nije želela javno da otkrije identitet osobe koja je uhodi, ali je dodala da je bila veoma uplašena za svoju bezbednost.

- Postoji više od 5.000 profila koje je ta osoba napravila. Svaki put znam da je to ta osoba kada mi ostavi komentar. Nije to problem, obriše se komentar lako i blokira profil, ali je problem kada shvatite da ta osoba zna gde živite, koji automobil vozite, gde se vaša porodica nalazi tad i tad. To je baš jezivo i moram da priznam da sam se uplašila - priznala je pevačica.

