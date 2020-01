Za narednu godinu najavljuje još mnogo hitova.

Novogodišnja euforija već je zavladala čitavom planetom i došlo je vreme da se saberu utisci iz godine na izmaku i naprave planovi za 2020. godinu. Naš popularni pevač Saša Matić otkrio je po čemu će pamiti 2019. ali i koji trenutak iz ove godine mu je najteže pao.

- Ja ću je pamtiti po tome da sam mnogo radio. I komponovao sam i mnogo je bilo nastupa. Možda sam ove godine najmanje odmora imao. Ja sam hedonista, volim da uživam, da odmaram po morima, po raznim destinacijama, ali ove godine to nisam stigao - rekao je Saša, a zatim sa setom u glasu otkrio da mu je u 2019. najteže pao odlazak naše muzičke legende Šabana Šaulića:

- Samo neke negativne stvari, to bih voleo da ostavim iza sebe i da mogu da zaboravim, ali to nažalost ne može. Stradao je Šaban Šaulić, bio je moj veliki prijatelj, kada bih mogao to da izbrišem, kao da se nije dogodilo, ali ne vredi to ostaje za ceo život. To je bilo strašno.

Saša je otkrio da za narednu godinu planira nove pesme, te da će se potruditi da ostvari očekivanja svoje verne publike.

Nema toga što ja nisam ostvario, bar na nekom poslovnom planu. A u budućnosti, fokusiraću se na nove pesme, eto to mi je sad nešto što sam odlučio u zadnjih par dana. Dali ste mi težak domaći zadatak da ponovo moram napraviti nešto dobro - rekao je Matić i otkrio da je u njegovoj porodici on najčešće Deda Mraz:

Kao što jedan moj dobar prijatelj kaže, ja sam uvek poklanjao, nikad nisam primao. Ja sam Deda Mraz u našoj porodici - otkrio je pevač kroz osmeh.

Saša se za naš portal prisetio i detinjstva, te je otkrio da se kao mali najviše radovao novogodišnjim praznicima zbog posete svog rodnog grada.

Najlepše, nešto što pamtim, to je kada sam bio mali, prvi, drugi razred, kad smo putovali tamo gde sam rođen, u Drvar. Išlo se vozom Beograd-Split, onda krene euforija, putuje se 27. decembra, a ja sam bio lud već od 20. U školi ne slušam, ni sabiranje, ni oduzimanje, ni prirodu i društvo, ništa, pored mene može sve da prođe, samo da ja odem do svojih, do drugara - rekao je Saša.

Autor: R. L.