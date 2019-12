OPLJAČKAN USRED BELA DANA: Bosiljčiću obijen automobil, glumac LOPOVU uputio SNAŽNU poruku! (VIDEO)

View this post on Instagram

Na osvetljenom i prometnom javnom parkingu iznad Beton hale,malopre nam je obijen auto. U rancu ,koji sam slučajno ostavio na zadnjem sedištu,nije bilo novca,samo lične stvari i dokumenta spremna za put- pasoš,lična karta i vozačka dozvola. Sve je upravo prijavljeno policiji,ali ukoliko neko od vas pronadje moja dokumenta, koja su verovatno bačena,pišite mi u inbox ili ih ostavite u kućici na izlazu sa parkinga. Lopovu najiskrenije želim da više nikad ne bude u situaciji da mora da krade.