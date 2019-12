Iako u Beloj kući vlada praznična euforija zbog Nove godine, Milica Kemez će, po svemu sudeći, u 2020. ući razočarana, tužna i bez podrške.

Godina na izmaku Milici Kemez defintivno će ostati u sećanju kao jedna od najtežih, budući da se, pored niza problema i nedaća koje su je zadesile, odlučila da posle mnogo vremena istupi u javnost i iz sebe izbaci sve ono što ju je čitavog života tištilo i razaralo dušu.

Već u prvim danima septembra, kada se uselila u "Zadrugu", Milica je otvorila dušu i priznala da je život nije mazio - naime, ona i njena dve godine starija sestra Mirela od odrasle su bez roditelja, u hraniteljskim porodicama gde su, prema svedočenjima zadrugarke, preživele pravi pakao - živele bez ljubavi, u totalnoj nemaštini, i duže od deceniju trpele kako psihičko, tako i fizičko zlostavljanje... O uslovima u kojim je Milica odrasla dovoljno govori i njeno priznanje da se kupala kišnicom, u buretu, a da je često i prosila za kiflu, kako bi se prehranila. Biološke roditelje nikada nije upoznala, a posle mnogo godina patnje rešila je da život uzme u svoje ruke i izbori se za svoju sreću... I taman kada je mislila da su se stvari posložile baš kako treba, usledili su novi problemi.

Zadrugari su tokom prethodnog dana imali priliku da pogledaju praznične video-čestitke svojih najmilijih, čemu su se toliko nadali i što ih je neizmerno usrećilo... Međutim, ne i Milica - ona je jedina učesnica "Zadruge" koja uoči Nove godine nije dobila toplu reč ni podršku svoje rođene sestre Mirele, koja joj je (bila) najveća i jedina životna podrška.

Milicu je to dotuklo - usledila je reka suza, potpuni emotivni slom, histerija i želja za napuštanjem rijalitija. Zadrugari su dali sve od sebe i pokušali da je uteše ubeđivajući je u to da je sestra i dalje uz nju, kao i to da je njena čestitka jednostavno zakasnila, da je sve OK... Međutim, istina je da Mirelina čestitka nikada nije ni poslata, za šta postoje određeni razlozi.

Naime, Mirela je kivna na svoju sestru, zbog čega je odbila da joj pošalje čestitku. Problem je u tome što Milica nije poslušala dobronamerne savete sestre koja joj je nedavno, putem čestitki za rođendan, jasno stavila do znanja da treba da se drži Stefana Kandića Kendija, da je on vredan njene pažnje i da zaslužuje da mu uzvrati ljubav. Milica je i tada negodovala, odbila da je posluša i nastavila po svom, što je rezultiralo sinoćnjim epilogom.

Autor: D.T.