ŠABANOVA UNUKA ODBROJAVALA ZAJEDNO SA MAMOM: Ildina Ema napravila spektakl na dočeku Nove godine na Kopaoniku! (VIDEO)

Gosti na ovaj gest nisu bili imuni.

Ilda Šaulić novu 2020. dočekala je radno na Kopaoniku, a uz nju su bili suprug Bojan i ćerka Ema koja je imala i specijalni zadatak u najluđoj noći.

Mala Ema je tokom večeri bila najveselija, sve vreme igrajući i pevajući ispred bine, a kada je došlo vreme za odbrojavanje preuzela je mamin mikrofon i odbrojavala do nove godine, tako da je uz Bojana koji je sve to snimao Ema bila i prva koju je Ilda poljubila u ponoć.

Ovo je oduševilo sve prisutne u do poslednjeg mesta ispunjenoj sali, tako da je već zagrejana atmosfera dovedena do usijanja a lepo raspoloženje je potrajalo do ranih jutarnjih sati što Ildina ćerkica, zbog svojih godina, ipak nije dočekala već je otišla na spavanje.

