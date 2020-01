"David za vas nije rekao nijednu ružnu reč" Ana Korać preplakala veče zbog Dalile i Dejana, u Beloj kući MUK (VIDEO)

Ovo ju je veoma poglodilo.

U večerašnjoj "Igri istine" naredno pitanje postavila je Mina Vrbaški i to Ani Korać, a ono je glasilo: "Dalila je odgovorila na pitanje, ti si ušla, nisi toliko pričala sa njom. Zanima me šta se tu desilo, da li ćeš ti sa njima da pričaš i da popraviš to".

Ja sam htela sa njima da razgovaram za Novu godinu, tu smo do jula, pa imamo vremena. David i ja se nikad nismo oglašavali. Prvo je krenula priča ispred paba, Dalila je rekla da je David smeće, mi smo ni tad nismo oglašavali. Kasnije se Tara svađala sa Dejanom, on je rekao da smo mi iste. Posle je bilo ono oko kačketa, Dalila je rekla da je Jelena ista kao ja perfidna. David je tad napisao: "Samo kad Dalila nije perfidna". Posle su rekli da David hoće da ispadne žrtva. On nijednu ružnu reč nije rekao za vas... Već je rekao da mu je razvod roditelja teško pao, rekao je da je Dejan bio slatko dete, da je voleo da ga štipka kad je bio mali. Rekli ste da smo dukserice poslali iz koristi - rekla je Ana, a onda se rasplakala.

