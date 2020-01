DONELA SAM POGREŠNE ODLUKE: Prvi put nakon raskida sa najmlađim Đokovićem, oglasila se njegova bivša devojka! (FOTO)

View this post on Instagram

Za 2019. ću reći da je bila drugačija. Potpuno, u svakom pogledu. I to je dobro, promena je dobra. Sazrela sam, ako ništa drugo 😅 Uradila sam stvari za koje ranije nisam imala hrabrosti. Poslusala sam svoj savet od prošle godine. Okrenula novi list. Upoznala divne ljude, upoznale one stare ali na neki novi način. Donela dosta loših odluka, ali i neke dobre 😅 Shvatila ko je pravi prijatelj (verujte mi mogu da ih nabrojim na prste jedne ruke). Naučila da je privatnost sve, ali zaista sve. Putovala punoo, mada to je tradicija😍 Provela nezaboravne trenutke sa neverovatnim ljudima i sve to sačuvala za sebe 😇 Shvatila da je mama zaista u pravu za sve haha🙈 Nadam se da će ova godina biti još bolja, a ja za nijansu pametnija 😂 A vama želim da se fokusirate na vaše snove i svakodnevno radite na njihovom ostvarenju. Da cenite one koji cene vas i da jednom za svagda izbacite sve toksično iz vašeg okruženja. Samo zdravlje, osmeh i ljubav ❤️ Srećna Nova godina ✨🥳 #happynewyear #buonnatale