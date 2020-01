View this post on Instagram

Voljeni moj tata... Nikada neću zaboraviti kada si me izgubio na snegu jer sam ti ispao sa sanki. “Dje mi je dijete?” A ja sto metara iza valjam se u snegu i dozivam te. Nikada neći zaboraviti nijedan slatkiš koji si mi kupio, iako je u tim vremenima jedva bilo i za osnovne stvari. Nikada neću zaboraviti nijedan dinar za grad, za užinu, za ekskurziju, za sladoled, uz ono tvoje “evo mamicu ti tvoju, al ne pričaj majki...” Voleo bih da si ostao još malo, da ti se odužim za sve što si mi pružio. Koliko god da je bilo, bilo je sve što si mogao i imao! Nikad neću zaboraviti nijednu priču o Mirku i Slavku, koju si mi pričao pred spavanje. Nikada neću zaboraviti koliko ti nikada ništa nije bilo teško i koliko si bio i ostao najbolji otac kojeg sam mogao da izaberem. Hvala ti na ljubavi i svakoj toploj reči i pogledu. Sa tobom je sve bilo lakše. Volim te najviše na svetu. Tvoj sin...