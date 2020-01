Nije im bilo lako!

Pevači nemaju zahvalnu profesiju kada se radi o najtežim trenucima u njihovom životu. Tako su mnogi od njih morali da nastupaju sa osmehom na licu, kada su imali ozbiljne probleme. Neki pevači pevali nekoliko, pa čak i isti dan, kada ih je zadesila porodična tragedija, smrt roditelja.

Slobodanu Radanoviću (29) otac je preminuo 31. decembra, a on je nekoliko sati kasnije pevao za doček Nove godine.

Slobin tata, Dušan Radanović, peminuo je iznenada, a pevač je unapred zakazani novogodišnji nastup profesionalno odradio samo nekoliko sati nakon porodične tragedije koja ga je zadesila.

- Srećna Nova godina! Puno zdravlja, ljubavi, sreće, svega... Ja ću večeras pevati za svog oca - rekao je Sloba na novogodišnjem nastupu, a prisutni su ga tada pozdravili aplauzom podrške.

Šaban Šaulić pevao je na turneji u Australiji i nije stigao na sahranu svog oca.

Pokojni kralj narodne muzike nakon nastupa u jednom gradu u Austaliji saznao je za smrt svog oca. Šaulić tada nije stigao na očevu sahranu jer je bio na turneji, na drugom kontinentu.

- Odradio sam jedan grad u Australiji i čujem u restoranu da mi je otac preminuo. Sa nama je tada bio Marko Marković, naš poznati sportski komentator. On je zapravo čuo. Telefon je zvonio u tom restoranu i neko od organizatora je došao i rekao njemu. On je prišao meni i počeo da govorio: "Nemoj da se nerviraš, da se uzbuđuješ, život ide dalje". Ja ga gledam, šta mi to priča, s obzirom na to da smo pre toga govorili o sasvim nečem drugom. Da bi mi on rekao da je takva situacija kakva je i da mog oca više nema među živima. Međutim, tada je bio zakazan Sidnej i Melburn. Ljudi su uložili mnogo para. To su bila dva najbitnija grada kada je Australija u pitanju. Sećam se da sam pevao i plakao. Svega se sećam. Bio sam negde van sebe dok pevam i plačem i zamišljam šta se tamo sve dešava, a ja da ne sahranim oca. Nisam to mogao ni da pomislim, a ne da doživim - ispričao je tada Šaban, koji je nastupao i kada mu je preminuo stric.

- Dešava se takođe sledeća situacija. Doček Nove godine, ja sam u Beču, i tu je sve rasprodato. Treba da nastupim tu noć. I dobijam poziv da mi je stric umro. Ni tu nisam mogao da prisutvujem sahrani. To je bilo strašno. To je druga strana našeg posla - rekao je svojevremeno pokojni pevač.

Stoja Novaković (47) nastupala je dve nedelje nakon smrti majke za koju je bila veoma vezana

Stoju je smrt majke veoma pogodila, a ona je tada donela odluku da spas od prevelike tuge pronađe u svojoj publici, pa je dve nedelje nakon tragičnog događaja nastupala.

- Mnogo je pogodila mamina smrt. Stoja je baš bila vezana za nju i njih dve su uvek bile tu jedna za drugu. Spas od depresije i tuge rešila je da pronađe u svojim fanovima. Pre nekoliko dana nastupala je u jednom klubu. Poslušala je savet svojih najbližih da se život nastavlja i da mora da krene dalje. Publika joj je dala novu dozu energije i snage - rekao je tada izvor blizak pevačici.

Rada Manojlović (34) je zbog novca nastupala nekoliko dana nakon majčine smrti.

Rada je nekoliko dana nakon smrti majke Mirjane pevala, jer je njena porodica bila u lošoj finansijskoj situaciji, a trebao joj je novac da pokojnoj mami obeleži 40 dana.

- Pevala sam devet dana nakom majčine smrti jer smo finansijski loše stajali, a bio mi je neophodan novac zbog priprema daće za 40 dana, pola godine i godinu, koje u mom kraju izgledaju kao svadbe, uz hranu i piće. Da bi ispoštovala te običaje, neko je morao da radi, a taj neko sam bila ja. Bilo je surovo, ali nisam imala izbor. U takvim trenucima ti je iščupano srce. Još tada sam imala dugme za isključivanje i da, obuzeta tugom, uveseljavam ostale ljude. Sada kada sam finansijski stabilna, mogla bih sebi da dozvolim da na miru odžalim i isplačem se - rekla je svojevremeno Rada.

Jadranka Barjaktarović (38) pet dana posle smrti oca pevala je na snimanju novogodišnjeg programa televizije Pink.

Pevačica je nakon smrti oca otkazala nastupe, ali je samo nakon pet dana odlučila da se vrati svom poslu.

- Jesam, otkazala sam par nastupa, ali su meni i otac i majka ostavili na amanet da ne stajem sa poslom i nastavim tamo gde sam stala. Tako da sam ja odlučila da ispunim očevu želju i nastavila sam da radim - rekla je Jadranka tada.

Snežana Đurišić (60) dok je nastupala, saznala je da joj je preminuo suprug.

Pevačicu je suprug Slobodan dovezao na zakazani nastup, a samo nekoliko trenutaka kasnije je iznenada preminuo. Pevačica je za tragediju saznala dok je pevala.

- Surovo je kako je sve ispalo. Dovezao me je do sale gde je trebalo da pevam, još pamtim kako je gledao za mnom. Kao da je znao šta će se desiti. Rekao je: „Javi se“ i više ga nisam videla. Da stvar bude još surovija, i naša deca su u tom trenutku bila na nekoj svadbi. Samo veče pre tragedije iz čista mira mi je rekao da ako sve ide redom, a trebalo bi, on kao stariji treba prvi da ode s ovog sveta, pa da mu ja obećam da neću prestati da pevam. Sutra uveče ga nije bilo. Sigurna sam da je predosetio šta će se desiti. Deca su mi tada toliko pomogla da mislim da toga nisu nji svesni. Koliko su u stanju da nam život zaviju u strah i konstantnu brigu, toliko nam kroz ljubav pruže snagu u trenucima najveće slabosti - rekla je Snežana.

Viki Miljković (45) preminuo je otac dva dana pre njenog solictičkog koncerta.

Viki je teško podnela smrt oca. Ona je na snimanju saznala da joj otac boluje od raka, da bi kasnije, samo dva dana pred njen prvi, veliki solistički koncert on preminuo. Viki je i danas žao što njen otac nije dočekao taj koncert, koji je toliko želeo da vidi.

