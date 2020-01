View this post on Instagram

Oko moje lepo kumi moja... Jel moguće da da se sve u jednom trenutku srušilo... Sve.. A toliko smo lepih planova imale.. Plašila sam se ovog prokletog dana i ne znam kako da se nosim sa ovim neizdrzljivim bolom... Previše boli... Ne želim da prihvatim da te vise nikada videti neću... Čuvam te u srcu svom dokle god moje kuca.. Putuj sa andjelima ANDJELE MOJ 💔