ŽITO, BADNJAK, SVEĆE, ČESNICA... Pravi praznični raj! Ovako danas izgleda dom Lidije Vukićević: Ovo veče je posebno, oseća se u vazduhu! (FOTO)

Kada ona praznuje, to izgleda ovako!

Glumica Lidija Vukićević svaki kutak svog doma uvek besprekorno ukrasi u duhu velikih pravoslavnih praznika koje obeležava, a kada je Božić u pitanju, onda joj kuća izgleda zaista kao iz bajke.

- Proslavljam kao i svi pravoslavci na isti način, samo što ja to stvarno vodim računa. I žito i orasi i kukuruz, sve što ide po redu... Meni Nova godina manje znači, ne bavim se time, osim što okitim kuću. Ali, Badnje veče i Božić su mi posebni dani u godini. Od malena je to tradicija i ja to i dan danas zadržavam. To sam prenela na svoju decu - kaže Lidija za Pink.rs i otkriva kojih se običaja pridržava.

- Obavezno je paljenje badnjaka uveče, kupi se badnjak, taj badnjak koji nam je u kući on se zapali. Mi idemo u crkvu Vasilija Ostroškog i tako... Prosto je to posebno veče i poseban dan, oseća se u vazduhu. To su mi najdraži dani - priznala je glumica.

Autor: K. R.