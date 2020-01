ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ NA BOŽIĆ PRIZNALA: "Svakog dana poželim da je tata tu i da može da me zagrli"

Mlada pevačica obožava praznike, kojima se raduju i svi članovi njene porodice. Ipak, u momentima sreće često pomisli i na oca, koji joj neizmerno nedostaje.

Anastasija Ražnatović jedna je od onih koji se svake godine raduju Božiću, velikom prazniku koji uvek unese posebnu energiju u njen dom.

- Mnogo osmeha, veselja, lepe i pozitivne energije. Oseća se velika ljubav u vazduhu i to nam je jedan od omiljenih praznika - ističe Anastasija.

Prethodna godina za Ražnatoviće bila je jedna od onih koje će pamtiti doveka - Veljko Ražnatović saznao je da će postati otac, a potom je stao i na ludi kamen s Bogdanom. Sada, kada je prošlo neko vreme, Anastasija ističe da je uvidela promene kod svog brata.

- Mislim da je dosta sazreo i da je svestan da zajedno sa bebom dolazi velika odgovornost. Život će mu se okrenuti naglavačke, kao i Bogdani. Svesni su oboje toga, ali Veljko je odavno od kada je ušao u vezu sa Bogdanom potpuno promenio način života. Posvećen je porodici i svom sportu. Ništa mu ne fali i veoma će se dobro snaći u ulozi oca.

Sebe još uvek ne vidi pred oltarom.

- Da, to me većina ljudi pita kada me sretnu posle ove svadbe - da li sam sledeća. Svakako da planiram jednog dana da stanem na ludi kamen, ali smatram da još nije vreme za to. Nigde mi se ne žuri, smatram za sebe da sam i dalje mlada. Kada bude bilo suđeno, desiće se - kaže Anastasija koju su, u susret dvadesetogodišnjem pomenu njenom ocu Željku Ražnatoviću Arkanu, pitali u kojim trenucima je poželela da je on tu i da može da je zagrli.

- Svakoga dana u svakom trenutku. Mislim da ne mogu da odaberem jedan momenat koji bih mogla da izdvojim.

Autor: Pink.rs