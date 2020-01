"BOŽIĆ JE PRAZNIK KOJI NAM PORUČUJE DA NISMO SAMI" Moćne reči Miloša Bikovića o prazniku i Srbima

Za njega je danas poseban dan.

Proslavljeni glumac Miloš Biković nikada nije skrivao svoju veru u pravoslavlje i napominje da su praznici vrlo bitni, jer se tada "podvlači crta" i preispituju životne odluke.

- Božić ima i divnu duhovnu komponentu, jer je praznik posvećen Hristu i podseća nas da nismo sami i da postoiji neko ko brine o nama i neko ko nam je podario život.

- Tokom praznika ljudi zaustave uobičajnu rutinu življenja, okrenu se porodici i sebi, i analiziraju šta su uradili. To je slično novogodišnjim odlukama na zapadu. Kod nas to još ne postoji, bar dok u potpunosti ne preuzmemo običaje sa zapada, a nadam se da se to neće desiti jer su naši, pravoslavni, u najmanju ruku podjednako lepi - kazao je Biković koji tvrdi da Božić i Uskrs jako blagotvorno deluju na ljudsku psihu.

- Božić i Uskrs nam daju nadu da i smrt možemo da prevaziđemo. U duhovnom smislu, to je veliko ohrabrenje za svakog od nas jer je osnovni strah svakog čoveka zapravo strah od smrti - kazao je Biković.Poznati glumac, koji gradi zavidnu karijeru u Rusiji, kaže da slava za njega predstavlja deo posla kojim se bavi.

Autor: D.T.