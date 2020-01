BOŽIĆNA IDILA U DOMU MAJE MANOJLOVIĆ Voditeljka progovorila o običajima i tradiciji, pa priznala: Volela bih da naučim da oprostim (FOTO)

Prezenterka Nacionalnog dnevnika na TV Pink Maja Manojlović u prazničnom intervjuu za Pink.rs priznala je u čemu je grešila u godini za nama, kojih se običaja pridržavaju članovi njene porodice, ali i da joj je bratanica Teodora blagoslov od Boga.

Koja ti je prva asocijacija na Božić i šta za tebe on znači?

- Od detinjstva mi je Božić omiljeni praznik! Toliko volim taj dan... Ne znam da li se više radujem Badnjem danu i Badnjoj večeri ili samom Božiću. Ovaj praznik asocira me na ljubav, porodicu, mir, na ljubav prema Bogu i na to da zastanemo, zamislimo se i zapitamo gde smo grešili, da ne bismo ponavljali te greške do narednog Božića i u narednim godinama. Zaista, Božić je praznik nad praznicima.

Koje su tvoje greške bile u prethodnoj godini?

- Samoj sebi sam najveći kritičar i zaista se trudim da ne pravim nikakve veće greške prema ljudima generalno, ne samo prema onima koje volim. U pojedinim situacijama umesto da imam mir, imala sam nestrpljenje, ali isto tako i situacije gde nisam smela da dozvolim da se potresam i nerviram, već da razumem i oprostim određenim ljudima... A ja sam se potresala i nervirala. Želim da imam više strpljenja, da se manje nerviram i više opraštam... Teško opraštam, volela bih da mogu lakše da oprostim, jer meni bi bilo lakše. Neoprost guši, zato je jako važno da čovek nauči da oprosti celom svojom dušom... Ja još uvek nisam naučila.

Kako su izgledali praznici u tvom domu kada si bila mala, a kako sada?

- Predivno! Moram da kažem da je to vrlo slično izgledalo. Zaista se mi u kući trudimo da tu tradiciju očuvamo, negujemo sve ono što je lepo, onako kako je moja baka učila mog tatu, otac i majka mene, tako i mi sada učimo naslednicu, od mog brata ćerku, daće Bog sutra i moju decu... Očuvali smo tradiciju, sve je isto samo, nažalost, nekih ljudi nema... Ali, na sreću, ima nekih novih, kao što je moja bratanica, a sve drugo je isto. Uvek je Božić bio podređen trpezi koja je spremljena sa ljubavlju, s radošću. Dosta se pažnje poklanjalo položajniku, specijalni darovi su se za njega uvek spremali, nebitno da li je dečak ili devojčica - važno je da je u pitanju dete. Na Badnje veče imamo običaj da pijučemo. Tada otac odlazi u kuću sa badnjakom, pratimo ga brat i ja, mi smo kao pilići, a on petao. Majka nas je dočekivala i bacala na nas sito, pšenicu, da bude dobra i rodna godina, a otac želi srećno Badnje veče, da nas čuva Bog, da bude dobra i radosna godina. Očitamo molitvu, zahvalimo se Bogu na svemu što nam je dao i što imamo i na kraju večeri se obavezno pojede orah - kakav je iznutra, tako procenjujemo kakvo će nam biti zdravlje.

Pre dve godine izgubila si majku. Koliko su se praznici u tvom domu promenili i ta praznična atmosfera otkako je ona preminula? Da li je sada emotivnije, teže, drugačije?

- Zaista je Gospod poslao nešto predivno nakon njenog odlaska. Rodila se ćerka mog brata 41 dan nakon maminog odlaska... To je nestvarno! Dok je majka bila u najgoroj fazi svoje bolesti, snajka je bila trudna. Prošla je sahrana, 40 dana od sahrane, a 41. dan se rodila Teodora i ja to gledam kao blagoslov od Boga. Svakim danom sam zahvalna Bogu što je baš tako udesio. Imali smo tu sreću i taj dar da je majka otišla, ali da nam je došao novi život... Ta praznina koja je ostala nakon maminog odlaska ne može ničim da se popuni, ali s druge strane imate jedno novo biće koje je okupilo svu našu ljubav, pažnju, nežnost i uspostavila se ta prirodna ravnoteža.

Kakva si domaćica? Koja si znanja i veštine usvojila od majke i da li si ti sada zadužena za pravljenje česnice?

- Ne smem da budem neskromna - svemu me je naučila osim pravljenju česnice! Za česnicu je bila zadužena moja baka, očeva majka, koja je mesila česnicu celog života i nažalost, njih dve su otišle negde u slično vreme, nisu mi prenele to znanje, ali sve drugo da.

Evo, za Badnje veče spremala sam s ocem pasulj prebranac, pitu s pirinčem i prazilukom, pastrmku zapečenu, s vinom, salatu od rotkve... Sve sam spremila uz malu pomoć mog oca, a za Božić snajka sprema ručak, tako smo se podelile

Autor: D. Tanasijević