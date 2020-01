SREĆNA SAM I ZALJUBLJENA Aleksandra Mladenović otkrila ko je najviše obradovao na Božić, pa priznala šta joj nedostaje (FOTO)

Praznik provodi u krugu porodice

Aleksandra Mladenović se ove godine najviše radovala Božiću jer je nedavno njena porodica postala bogatija za najmlađeg člana - bebu Filipa, koji je njen mezimac.

Pevačica je odlučila da ove godine ne radi za najradosniji hrišćanski praznik, nego da ga provede u krugu svojih najmilijih, u rodnom selu Samarinovac.

- Volim da Božić provodim sa porodicom. Beba Filip je ulepšao praznike i svi smo blagosloveni time što se u našoj porodici čuje dečji plač i smeh. Imam dve maze, bratanicu i bratanca, i ovaj praznik je za mene najlepši uz njih. Kada sam bila mala, uvek je padao sneg, ali sada nema ništa od belog pokrivača, pa mi je malo krivo jer sam želela da se sa decom grudvam i sankam - kaže pevačica, koja tvrdi da se u njenom domu poštuju svi običaji.

- To se zna. Na Badnji dan je obavezna posna trpeza. Svi doručkujemo zajedno, ručamo i večeramo. Srećna sam što smo za praznike na okupu, jer ovako ne možemo da se sastavimo zbog brojnih obaveza, posla, a ja retko kada stignem da odem u selo. Volela bih da mogu da vam dočaram kako izgleda Božić. Moja mama je za to najviše zaslužna. Ona umesi razne đakonije, a i ja joj pripomognem jer znam sve da spremam. Žao mi je što ja nisam ta koja izvuče paru iz česnice, koju, verujte mi, umem baš lepo da umesim. Tata je šampion u pronalaženju parice - poručuje ona.

Aleksandra priznaje da više veruje božićnim nego novogodišnjim željama.

- Imam na mnogo čemu da budem zahvalna Bogu, zato i verujem da ono što zamislim na Božić, da će to i da mi se ostvari. Prošla godina je za mene bila uspešna, ponosna sam na to što sam objavila album „Poseban“, koji je odlično prošao kod publike. Imala sam mnogo posla, a verujem da ću tim tempom i da nastavim u ovoj godini. Ali ne samo to. Srećna sam, zaljubljena i voljena devojka. Nekako su se sve kockice poklopile i svim ljudima želim da ih prati sreća cele godine - zaključuje pevačica.

