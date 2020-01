RAZOTKRIO SE! Tom Henks tokom govora spomenuo petoro dece, a ima ih četvoro: Oduševićete se kad čujete zbog čega je to uradio! (FOTO)

Mnogima je promaklo da je prilikom zahvaljivanja izgovorio ''petoro dece'', iako ih ima četvoro.

Slavni glumac Tom Henks, koji je ove godine na dodeli Zlatnih globusa primio prestižnu nagradu "Sesil B. Demil" za životno dostignuće, rasplakao se tokom govora koji je održao tom prilikom. Kada je sa scene ugledao svoju supruge Ritu Vilson i decu - sinove Kolina, Četa i Trumana, te ćerku Elizabet, nije mogao da obuzda emocije.

Ipak, mnogima je promaklo da je prilikom zahvaljivanja izgovorio ''petoro dece'', iako ih ima četvoro.

- Čovek je blagoslovljen porodicom koja sedi ispred njega. Žena, koja je fantastična na svaki način, koja me je naučila šta je to ljubav. Petoro dece koja su hrabrija, snažnija i mudrija nego što je njihov stari. Predivna grupa ljudi koja se miri sa tim da me mesecima nema. Ne mogu vam opisati koliko mi vaša ljubav znači - kroz suze je rekao Henks.

Prema pisanju People magazina, on nije pogrešio u brojanju, nego je namerno rekao taj broj, ubrajajući u svoju decu i suprugu svog sina Kolina, Samantu Brajant.

Prema izvoru bliskom glumcu, on Samantu smatra svojom ćerkom. Kolin i ona su u braku od 2010. godine i imaju dvoje dece, Oliviju Džejn Henks i Šarlot Brajant Henks.

Popularni glumac je bio nominovan i za nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu gospodina Rodžersa u filmu "It’s a Beautiful Day in the Neighborhood".

Autor: Pink.rs