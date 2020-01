NJENE REČI ĆE GA ZABOLETI! Zilha zadala Edu poslednji udarac! Od ovoga neće moći da se oporavi! (FOTO)

Neće mu biti svejedno!

Edis Edo Fetić javno je započeo vezu sa Draganom Mitar pred kamerama najgledanijeg rijaliti programa "Zadruga" iako je još uvek zakonski u braku. No, to njemu očigledno ne smeta, a juče, tokom gostovanja u emisiji radija "Amnezija", on se nije libio da još više udari po svojoj porodici.

Naime, on je rekao da ne misli na svoju porodicu kada je sa Draganom, a onda i da ga nije sramota što ima seks sa njom, a oženjen je.

Nemam (sramote), verovatno nemam, ja sebe ne smatram oženjenim čovekom, da sam oženjen ja bih bio tamo gde treba. Ja sam odavno rekao šta mislim o tim papirama i to je to - rekao je tada Edo.

No, njegova žena Zilha nije ostala imuna na njegove reči. Ona je putem svog Instagram storija uputila poruku koja će ga i te kako zaboleti.

Ko jednom izgubi stid, nema više za života šta izgubiti - poručila je, kratko i jasno, Zilha.

Autor: N. Vujčić