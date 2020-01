ZADRUGARSKU DECU RAĐAJTE! Osman Karić poslao sinu Stefanu čestitku za slavu, EVO ŠTA MU JE PORUČIO! (FOTO)

Njegovu čestitku prenosimo u celosti!

U Zadruzi, najgledanijem rijaliti programu na ovim prostorima, danas će biti obeležena slava Sv. Stefan, a jedan od onih koji će je proslaviti je i Stefan Karić. Tim povodom, njegov otac Osman Karić mu je poslao čestitku, koju vam mi prenosimo u potpunosti.

Sine, srećna slava, nemoj noćas da u kući neko spava, sledi vama žurka prava. Volim te do neba jer to tako treba. Družite se i svađajte, u krevetu metu gađajte, zadrugarsku decu rađajte. Sve vas volim, al' vas molim dok pred vama mirno stojim, nemojte se tući i za uši vući. Alkohola manje, jer izaziva agresivno stanje. Lepa reč i gvozdena vrata otvara, a da ne koristiš kalauz. Neću mnogo da ti drvim, al' mi dođe da te smrvim, u toku jednog dana greješ me pa hladiš, ti me baš je*eš, pa ne vadiš, nemoj više to da radiš.

Moja ljubav prema tebi sve briše, tata neće da te davi više. Pozdrav tebi i svim zadrugarima.

P.S. Vratiće se Đenka.

Tata Osman

Pored čestitke, Osman je poslao sinu na poklon escajg, koji možete videti u nastavku.

Autor: Pink.rs