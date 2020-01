Za sreću joj nije potreban muškarac.

Poznata pevačica Dara Bubamara radno je dočekala 2020. godinu, a u razgovoru otkrila je da će se truditi da ubuduće bude više nego ikada seksi i privlačna.

Kako kaže, epitet ''seksi mame'' nikada joj nije smetao jer joj odlično pristaje i nema ništa protiv toga da ga dodatno opravda.

- Kojoj ženi smeta kad joj kažu da je seksi?! Ta koja kaže da joj ne prijaju komplimenti mnogo laže. Nema baš ništa loše u tome kada mi kažu da sam seksi mama. Jesam seksi i tek ću da budem seksi u ovoj 2020. godini. Šta mi ko može - kaže Dara, koja otkriva da uvek ispod svedene garderobe nosi seksi veš.

- To što sam za novogodišnji nastup bila u svedenoj, crnoj haljini, znači samo da sam ispod haljine imala seksi crveni veš. Važno je da je ono što se vidi pristojno. Ono što se ne vidi može malo i da gori - navodi pevačica kojoj za sreću nije potreban muškarac.

- Ne verujem u to da je žena srećna samo ukoliko ima muškarca da je čini srećnom. To su gluposti! Nijednoj ženi nije potreban muškarac da bi bila zadovoljna sobom. Oni su tu da ulepšaju naše živote, ali i bez njih se može i to vrlo uspešno - priča Dara, koja ne čeka da je neko iznenadi već sama sebi kupuje poklone.

- Sama sam svoj džek, kakvi crni momci, kakav crni Deda Mraz. Sve što sam zamislila, postigla sam sa svojih deset prstiju. Sama zarađujem, samu sebe iznenađujem i verujem samo u sebe - navodi pevačica i ističe da joj ništa osim zdravlja više nije važno.

- Kada razmišljam o tome šta najviše želim sebi, nije foliranje kada kažem da je to isključivo zdravlje. Smatram da sam se ostvarila u svemu i da je jedino na šta ne mogu da utičem upravo zdravlje. Kada pogledam svog sina i svoju porodicu, samo poželim da budu zdravi, a sa njima i ja. Bilo bi neskromno da tražim bilo šta drugo jer sam takva da ispunim sve na šta se nameračim i znam da ću i tokom ove godine imati hitove i uspeh na poslovnom polju - zaključuje folkerka.

Autor: Pink.rs