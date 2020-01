OVAKO SU BOGDANA I VELJKO PROSLAVILI TRI GODINE LJUBAVI: Lumpovali do jutra na mestu gde su se i upoznali! Nećete verovati ko se sve latio mikrofona na njihovom slavlju! (FOTO)

Organizovali ludu žurku na Kopaoniku!

Bogdana i Veljko Ražnatović proslavili su na Kopaoniku tri godine ljubavi, zajedno sa prijateljima i nekoliko članova porodice. Novopečeni bračni par koji će se uskoro ostvariti i u ulozi roditelja organizovao je ludu žurku koja je trajala do kasno u noć.

- Veljko i Bogdana tradicionalno posle Nove godine idu na Kopaonik, gde su se upoznali i smuvali pre tri godine. Oni su tamo već deset dana, a društvo im prave Anastasija i njen dečko Đorđe Kuljić. Na Kopu im se pridružio i Mirko Šijan sa devojkom Oljom, Bogdanina sestra Bojana i nas nekoliko prijatelja. Danju mi muškarci uglavnom skijamo, dok su devojke najčešće na bazenu, ali se uveče svi okupljamo u kafani - rekao je izvor blizak paru, pa dodao:

- Veljko i Bogdana su nas pozvali da baš u kafani proslavimo njihovu godišnjicu. Okupilo se celo društvo, lumpovali smo do jutra! Pevala nam je Ana Kokić, koja je rešila da iznenadi Anastasiju, pa je zapevala i njen hit 'Rane'. U toku noći mikrofona se latio i Veljko, otpevao pesmu 'Romanija' Halida Bešlića i sve vreme je grlio i ljubio trudnu Bogdanu. Nagovarali smo i Mirka da zapeva, da se uverimo da li je nasledio glas mame Goce Božinovske, ali on to nikako nije hteo!"

Autor: Pink.rs