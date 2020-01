SESTRA JE SE JAVNO ODREKLA Nastavljen rat sestara Kovač?! Pitali smo Aleksandru u kakvom je danas odnosu sa Kristinom, evo šta je imala da kaže

U velikom intervjuu za portal Pink.rs pevačica se osvrnula na sve ono što je obeležilo 30 godina njene karijere.

Aleksandra Kovač je tokom svoje trideset godina duge karijere uspela da se oproba na mnogim poljima koje muzika nudi. Osim što je pevačica, ona je kompozitor, tesktopisac, aranžer, producent i prva dobitnica MTV nagrade u Srbiji. U Srbiji je karijeru započela zajedno sa svojom sestrom Kristinom u grupi "K2" devedesetih godina prošlog veka, koja je tada bila pravo osveženje i nešto potpuno drugačije na muzičkoj sceni. Ove godine obeležava 30 godina svoje karijere, a za publiku sprema mnogobrojna iznenađenja.

U velikom i iskrenom intervjuu za portal Pink.rs priznala je da sprema novi album, otkrila kako je raditi muziku za filmove i serije, ali i da sprema nešto potpuno drugačije za kraj ove godine.

Iznenadili ste publiku novom pesmom koja ima specifičan naziv i čini se da je publika dugo čekala na to. Kako ste se odlučili na taj korak?

Ja sam se poslednjih pet godina potpuno posvetila primenjenoj muzici, seriji i filmovima, za to sam se i školovala i stvarno sam uživala u tome. Ali stvarno osećam potrebu, ja sam 30 godina na muzičkoj sceni, da nastavim dijalog sa publikom, koji jeste živ sve ove godine, ali je drugačije kada donesem novu pesmu. I zato sam rešila da se posvetim novom albumu, koji će svetlost dana ugledati krajem januara, na tome sam radila par godina i "Mlečni put", koja je nastala pre nekih mesec dana, je prva pesma sa tog albuma i nekako sam bila baš pod utiskom i emocijama dok je ta numera nastajala i želela sam da to bude prva pesma. A ceo album čini deset pesama koje su potpuno stilski različite, a vrlo su intimne i sve su balade koje su nastajale poslednjih 20 godina.

Da li sada, sa novim albumom, planirate da napravite i neki solistički koncert?

Pa naravno, ja bih to jako volela, ali sve zavisi od reakcije publike na album (smeh). Ako budu reagovali kao što su na ovu pesmu, onda će biti dobro i volela bih da budu koncerti kako kod nas, tako i širom regiona. Zna publika da su moji koncerti posebno i jedinstveno iskustvo i za mene i za njih. Dimitrije Vojnov, dramaturg i scenarista, je lepo okarakterisao moju publiku i ovu pesmu kada je rekao: "Napokon smo dobili numeru posle dugo vremena koja se obraća ljudima koji slušaju muziku". Danas je muzika po strani, gledaju se spotovi, gleda se muzika, a koncerti su baš za to dobri da se bude 1 na 1 sa publikom.

Godinama unazad stvarate muziku za filmove i serije i to veoma uspešno. Koliko je drugačije raditi tako nešto u odnosu na snimanje pesama za sebe?

Potpuno je drugačije. Međutim, ono što je stvarno divno je što sam ja uspela baš zbog svog znanja u stvaranju popularne muzike da u nekim filmovima i serijama imam i pesme. Tako sam napisala verovatno poslednju pesmu koju je otpevao kralj narodne muzike Šaban Šaulić, predivni Šaban, koji je otpevao moju pesmu "Nemam više nikoga", pa onda fantastična Gabi Novak "Neko čeka na tebe". Tako da sam imala i priliku da iskombinujem ono što sam radila u popularnoj muzici sa filmom. Ali kada imate sliku pred sobom, to je potpuno drugo polje i vodite se pričom i muzika je tu da izazove emociju kod publike, da izazove nešto, nešto sakrije.

K2 je obeležio vas, vašu sestru i postojanje na muzičkoj sceni. Komentarisala je publika poslednjih godina kako bi volela da vas vidi ponovo i čuje, da li ima šanse da se to nekad desi?

Ja mislim da je najnormalnije da svako vreme ima svoju muziku. K2 je kao neka mala muzička revolucija postojala u devedesetim godinama 20. veka, i sada imamo mnoštvo novih izvođača i novih produkcija, ali mislim da je najvažnije da se stvara muzika sa idejom, emocijom, suštinom jer onda može da se menja i da izađemo iz te "kopi pejst" situacije, a to zavisi od ljudi, koliko su spremni da prate ono što im je u srcu i da kažu da neće da prate trendove, već da izvode ono što smatraju da oni treba da pevaju. Tu je stvar vrlo jasna. Mislim da treba uvek ići napred, stvarati nove stvari, ja volim da sarađujem sa mladim ljudima i najveća mi je radost da dođe neko ko ima talenat, entuzijazam i da mu fali samo malo da ja mogu da ga usmerim i predstavim svetu.

Mnogo priča je bilo u medijima o vama, vašoj sestri, vašoj porodici. Kako ste se nosili sa tim i da li su sada tu odnosi sređeni ili ne?

Možda najbolji odgovor na ovo pitanje je da ljudi mene ne poznaju dovoljno dobro. I kada sam radila album, pomislila sam da će ovo biti sjajna prilika da me ljudi još malo upoznaju, jer sam otpevala pesme koje opisuju neke moje životne periode, ali možda najbolji način da me upoznaju biće kada napišem svoju autobiografiju, koja izlazi krajem ove godine. Pošto je moj život toliko uzbudljiv, jako teške i jako radosne stvari su mi se dogodile i ljudi me stalno pitaju zašto to ne uradim, tako da eto, započela sam pisanje i videćemo, nadam se da ću uspeti do kraja ove godine sve to da završim.

Ceo intervju sa Aleksandrom Kovač pogledajte u nastavku.

Autor: N. Vujčić