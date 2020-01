HAOS POSLE SASTANKA! Mensur provocirao Kendija, posvađao se sa POLA KUĆE, obezbeđenje moralo da reaguje! (VIDEO)

Rusvaj u Beloj kući.

Nakon sastanka na kome su zadrugari komentarisali današnju raspodelu budžeta ovonedeljnog vođe Stefana Kandića Kendija, Mensur Ajdarpašić je napravio haos. On je provocirao Kendija da mu je dao najmanji budžet zbog toga što nisu iste vere, a Kandić mu je rekao da to nije istina. Ajdarpašić je krenuo da besni, pa se svađao sa zadrugarima, a umalo je došlo do fizičkog okršaja sa Milanom Petkovićem kada su se unosili jedan drugome u facu, zbog čega je obezbeđenje odmah reagovalo.

U usta te j*bem - govorio je Mensur Milanu.

Ako ne možete da se kontrolišete, marš napolje - vikala je Maja Marinković.

Šta će Petković koji k*rac tu? Smradu jedan glibavi - urlao je Ajdarpašić.

Niko ti ništa nije uradio - smirivao je Mateja Matijević Mensura.

Histerišeš kao da si dobio rak, a ne nulu - pričao je Stefan Milošević.

Mensur je nastavio da provocira Kendija, a on mu je objasnio kako stvari stoje.

Ne možeš to da mi zameriš, nije tako, ti si među poslednjima ušao - rekao je Kendi.

Obezbeđenje i zadrugari su odvojili naelektrisane takmičare, kako bi se smiri.

Detaljnije o ovome u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: Pink.rs