"GODINAMA NISAM MOGLA DA DOĐEM SEBI..." Osam godina prošlo je od smrti njene majke: Dara Bubamara otvorila dušu i priznala koliko joj je teško

Ono što je doživeo njen prijatelj i kolega Sloba Radanović odmah ju je vratilo u vreme kada je ona doživela najveću tragediju.

Prethodna godina za Daru Bubamaru bila je više nego plodonosna - na samom kraju 2019. publiku je obradovala hit duetom "Nemoj mnogo da me voliš" koji je snimila sa Slobom Radanovićem, a reakcijom publike je prezadovoljna.

- To je pesma koju baš obožavam, i dan danas kad se probudim slušam je. Neprevaziđena Marina Tucaković je pokazala da je i posle toliko godina neprikosnoveni tekstopisac u zemlji, eks Jugoslaviji... Sloba i ja smo to otpevali predobro, čuje se ta neka emocija - priznala je Dara i istakla da je bila u šoku kada je čula da je Radanoviću preminuo otac 31. decembra. Kako kaže, takva vest i prizor na sahrani Dušana Radanovića odmah ju je vratio u period kada je njoj preminula majka.

- Bili smo non stop u kontaktu, bili srećni kako pesma razbija. Taj dan probudila sam se naspavana, idem na doček Nove godine... Bila sam super srećna, a onda sam čula da mu je umro otac... Šokirala sam se! Pomislila sam:"Bože, kako će on pevati, kako će on to uspeti? Trebalo bi svi da ga razumeju, a ovamo...". Ne znam, treba biti profesionalac, svaka mu čast. Otišla sam i na sahranu, baš je bilo grozno, setila sam se situacije kada mi je majka umrla pre osam godina... Godinama nisam mogla da dođem sebi, i dan danas mi je teško zbog toga.

O Viki Miljković ne razmišljam

Ovih dana svi pričaju o javnim provokacijama između Dare i njene koleginice Viki Miljković. Pisalo se da je otpočet novi estradni rat, što Bubamara demantuje.

Ma, ne... Ma, kakvi! Bez lažne skromnosti, ja sam jako popularna i ne znam da li ijedna pevačica svaki dan izlazi tako na portalima. Bukvalno, svaku moju reč, da li je dobra ili loša, pišu. Pitali su me nešto u vezi spota, rekla sam da ne pratim njen rad. Nisam ni sa kim u ratu, niti se bavim koleginicama. Naravno, imam one sa kojima sam u dobrim odnosima. Toliko imam posla, toliko sam zauzeta, ne razmišljam da pričam o drugima, a kamoli o Viki da razmišljam - objasnila je kroz smeh Dara.

Nisam se pomirila sa bivšim mužem

Poznato je da je Dara u sjajnim odnosima s Milanom Kesićem, od kog se razvela leta 2017. godine. Šuškalo se pak da su bivši supružnici ponovo našli zajednički jezik, kada su emocije u pitanju, te da su uplovili u vezu, što pevačica poriče.

- Milan i ja se nikad nismo posvađali, u jako smo dobrim odnosima. Maltene svaki drugi dan ručamo zajedno, poštuje me i ceni kao majku svog sina, volim i ja njega. On mi je najbolji prijatelj, do kraja života. Roditelji njegovi me obožavaju... Mi sedimo, ručamo, odmah kao - pomirili se. Zašto moramo da se pomirimo? Nismo zajedno, ali smo u jako dobrim odnosima, što je verovatno ljudima čudno - kaže Dara za Pink.rs

Autor: S. K., D. T.