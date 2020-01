O NJIMA BRUJI CELA SRBIJA Imaju 18 godina, mnogi nisu znali da su u ljubavi, a sad su stali pred kamere i progovorili O BRAKU

Otkrili su šta se dešava na privatnom planu.

Mlade Jutjub zvezde Mihajlo Veruović, poznatiji kao Voyage , Anđela Ignjatović poznatija kao Breskvica, i Andrija Jo gostovali su sinoć u emisiji "Amidži šou" na Pinku i tom prilikom televizijskoj publici otkrili pojedine nepoznate detalje iz privatnog života.

Mihajlo i Anđela, koje pretežno mlađa publika zna po umetničkim imena Voyage i Breskvica, imaju po 18 godina i već su nanizali mnoštvo uspeha. Njihove pesme sluša cela Srbija, što dokazuje činjenica da su često u samom vrhu trending liste na Jutjubu. Pored toga što sarađuju, već neko vreme su u emotivnoj vezi, a Amidžića je zanimalo kako je sve počelo.

- Njegova priča je da sam ja bila njegov fan, pošto je on izbacivao pesme i pre nego što smo zajedno počeli da snimamo, ali to nije istina. Ne mogu da kažem da nisam znala ko je, ali nisam bila fan. Objavljivala sam obrade njegovih pesama na Instagram storije i onda me je on video i javio mi se - ispričala je Breskvica, a onda su morali da odgovore i na ono nezaobilazno pitanje - kad će svadba?

- Jesmo, pričali smo o svadbi. Ali mislim da to nije tema za ovu emisiju. Polako - odgovorio je Voyage, dok je Breskvica bila konkretnija:"Leto, leto", rekla je ona kroz smeh.

Autor: D.T.