IMAO JE PRIVILEGIJE KAO NIKO I ZAVODIO RED! Kristijan Golubović je u GRČKOM ZATVORU bio strah i trepet, a evo šta mu je sve bilo omogućeno! (FOTO)

Poznavali su ga pod nadimkom "Srpski kum".

Jedan od najpoznatijih i najupečatljivijih mafijaša devedesetih svakako je legendarni Kristijan Golubović. Ovaj, kako ga zovu, "srpski kum", jedan je od retkih aktera filma "Vidimo se u čitulji" koji je i danas među živima.

Kristijan Golubović je tokom svog života bio mnogo puta u zatvoru, a jedan od njegovih najpoznatijih boravaka je bio u Grčkoj. Na popularnoj stranici "Legende podzemlja", osvanula je fotografija koja je nastala u vreme kada je Kristijan boravio u Grčkom zatvoru, a na kojoj on drži dve mačke. Ono što je zanimljivo jeste da je Kristijan u ovom zatvoru uživao posebne privilegije, između ostalog, bio je jedini kojem je bilo dozvoljeno da drži kućne ljubimce u ćeliji.

No, to nije jedina stvar koja je njemu bila omogućena. On je redovno mogao da trenira, a čak je, kako je pričao, bio siguran da ga tamo neće ubiti. U jednom intervjuu koji je dao, Kristijan je rekao da je bio maksimalno obezbeđen, te da ga trojica čuvaju čak i kad se tušira. Pored toga, imao je i ličnog telohranitelja. Kako se navodilo, on se nalazio u krilu koje se zvalo "Alfa", na trećem spratu i koje je bilo, kako se govorilo, za najprivilegovanije.

Inače, Kristijan je tada bio osuđen na 14 i po godina zatvora zbog krađe dva mercedesa, zbog organizovanog kriminala kao šef bande Jugoslovena i zbog ulične pljačke (optužen je da je Jevrejinu nasred ulice oteo tašnu).

Autor: N. Vujčić