Bez njega je već dve decenije!

Pevačica Ceca Ražnatović juče je sa svojom decom Veljkom i Anastasijom, kao i bližim članovima porodice i prijateljima, obeležila 20. godišnjicu smrti njenog supruga Željka Ražnatovića Arkana.

Pevačica je sva u crnom došla na groblje, a i posle 20 godina tuga za Arkanom ne prolazi.

- Željko je tu, i dalje je sa nama, on je prosto deo naše porodice i naravno da ću ga uvek pominjati. On i danas u mom srcu ima posebno mesto. Takva ljubav se više nikada u mom slučaju neće roditi. Željko je meni bio centar sveta i sve na ovoj planeti. To je rana koja nikad ne zarasta i svaki pomen na njega vraća me na trenutak kada smo bili zajedno - kazala je Ražnatovićeva i posle dubokog uzdaha nastavila:

- Sada znam da tad nisam ni bila svesna koliko sam srećna. Suze u mom slučaju ne mogu da izleče duboke rane koje su ostale na mom srcu. Koliko je bila velika ta ljubav, toliko je posle nje ostala ogromna tuga - rekla je Ceca.

- Ta rana ostaje urezana za ceo život. Moja deca su ostala bez oca i to niko ne može da im nadoknadi. Bilo je mnogo pitanja, mnogo teških trenutaka, kao i situacija iz kojih sam mislila da nema izlaza. Ne prođe dan da ne pomislim na Željka i trenutak njegovog svirepog ubistva i stanja kojem sam ga zatekla . Osećam se jako razočarano što ubica jos uvek nije izručen našoj državi. A sigumo se tako osećaju i druge dve porodice stradalih pored Željka. Ni posle dve decenije nismo saznali motiv ubistava ni ko stoji iza njega. Pogotovo boli što znamo ubicu, koji jos nije smešten u zatvor - rekla je Ceca.

Autor: Pink.rs