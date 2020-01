ZILHA TVRDI DA EDO NIJE POSLAO TORTU ZA DRAGANIN ROĐENDAN: Otkriveno od koga je zapravo Mitrovoj stigao POKLON! (FOTO)

Šokiraćete se kad čujete ko stoji iza svega!

Edisa Fetića mnogi zovu "gospodin Torta" zbog toga što je navodno poslao Dragani Mitar tortu u spoljnom svetu za rođendan. Sada je otkriveno šta stoji iza toga.

Edis je rekao da je iz inata poslao tortu, jer je bivši momak Dragane Mitar, Pavle Jovanović izneo navodnu laž, da se Fetić vratio svojoj supruzi. Iz tog razloga je Edo poslao tortu, kako bi stavio Mitrovoj do znanja da je sve to laž i da se nije vratio svojoj ženi Zilhi Karišik Fetić.

Pavle Jovanović je za medije rekao da je sve to laž, kao i da mu je Zilha rekla da su oni tada bili nerazdvojni, te je nemoguće da je on poslao tortu, nego je sve to uradio Draganin sada već bivši muž Siniša Dragutinović:

- Nije on nikad ni poslao tortu, nego je Siniša poslao tortu namerno, da napravi šou, a Edo se sladi tuđom tortom, a Zilha mi je rekla: "Ne znam kako je i mogao da pošalje tortu, kad je bio sa mnom 4 meseca 24 sata", a da laže, laže kao pas - rekao je Jovanović.

Autor: Pink.rs