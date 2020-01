Zolina POTRESNA ISPOVEST ostavila sve bez teksta! Otkrio šta se sve desilo sa Miljanom posle Zadruge, Kulićeva NA IVICI SUZA! (VIDEO)

Nisu očekivali da Zola progovori o svemu!

Zadrugari ove noći glasaju za nominovane takmičare, Miljanu Kulić i Nikolu Orozovića, a svako od njih je posebno imao izlaganje kako bi rekao šta misle o njima i koga bi najradije voleli da zadrže u Beloj kući.

Svi su jedva dočekali da saznaju šta će Lazar Čolić Zola reći o svojoj bivšoj devojci Miljani, a i ona je bila nesigurna da li će o sebi čuti nešto loše.

Potez koji je nasmejao sve je to što je Miljana baš u tom trenutku odlučila da krene do toaleta, ali joj je voditelj Ognjen Amidžić saopštio da mora da sasluša sve do kraja.

Što se tiče Orozovića, moram da kažem da ne mogu da slušam šlihtanje pojedinih ljudi, to me toliko nervira. Moraću biti surovo iskren, iako nisam razmišljao da budem takav. Što se tiče Orozovića, smatram da je namazan momak na seljački i lukav način. Folira za neke stvari. Što se tiče Miljane... Dugo sam razmišljao da li bilo šta da komentarišem, ali sam skapirao da sam došao ovde da kažem šta mislim. Jednostavno,reći ću moj zaključak posle svega što se desilo. Mislim da se 85% ljudi slaže sa mnom, bez obzira na šlihtanje. To je osoba koju sam ja na današnji dan upoznao u garderoberu. Ušli smo u vezu, nakon mesec dana mi se uvukla pod kožu, iskreno sam je zavoleo. Nisam neku preteranu manu video na njoj, bilo mi je simpatično šta radi. Ispunjavala je svaki moj trenutak i prvih tri meseca sam osećao ljubav sa njene strane. Nakon toga su počele da se dešavaju strašne stvari u kojima je ona počela da vređa moju pokojnu baku, da mi psuje tetku koja mi je jako draga osoba. Psovala mi je sve živo. Mislio sam da će da se promeni, hiljadu puta sam joj opraštao, Mići je ćerku psovala. Setimo se šta je Vladimiru rekla za mrtvog oca, a svi znamo da je prošlo samo 6 meseci, pa šta je Janjušu rekla. Mislim da sam sve te ne neke stvari trpeo, jer sam verovao u nju. Pokušavao sam da joj pomognem, a samo ja znam kroz šta sam sve prolazio... Zvala me da idemo na more, ja sam rekao da to nije pametno, pa me nagovarala da dođem u Beograd, ni to nisam želeo. Posle toga smo se čuli i u tim nekim trenucima bila je druga osoba. Nije ni psovala, bila je skroz korektna, svaki put mi je rekla da je tek sad svesna koliko me je povredila. U ovoj situaciji njena majka pokazuje da joj je novac važniji od ćerke. Zbog nekih svojih kodeksa Orozovića ću poslati u izolaciju - rekao je Zola.

Miljana se sve vreme smejala njegovim izjavama, ali nije mogla da sakrije da joj nije bilo svejedno.

Detaljno pogledajte u nastavku.

Autor: K.R.