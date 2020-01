ŽAO MI JE NJIHOVE DECE: Tomović osuo DRVLJE I KAMENJE po Dragani i Edu, pa veličao Staniju na sav glas, a kad čujete šta je rekao o Luni OSTAĆETE U ČUDU! (FOTO)

Bez dlake na jeziku progovorio o bivšim ljubavima i rivalima iz rijalitija ''Zadruga''.

Vladimir Tomović koji je diskvalifikovan iz ''Zadruge 3'' zbog nasrtaja na Mensura Ajdarpašića, stao je prvi put nakon napuštanja Bele kuće pred kamere i progovorio o svim aktuelnim temama.

Naime, Tomović je na početku razgovora u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorio o svojim rijaliti ljubavima, ali i rivalima. Ono što je sve iznenadilo jeste da je Vladimir veličao bivšu devojku Staniju Dobrojević, sa kojom je bio u sukobu, dok je priznao da Mini Vrbaški ne predviđa svetlu budućnost.

- Mina Vrbaški je javno jasno i glasno rekla da se bavila prostitucijom, rekla je i da je koristila nedozvoljene supstance. Stanija živi život koji je totalno drugačiji. Žao mi je što ta božija lepota, žao mi je što će jedna tako lepa devojka da završi na nekom smetlištu - rekao je Tomović i dodao:

- Ne bih ja u isti koš stavljao Minu i Staniju, to su dva različita tipa žena. Ja sam u Staniju stvrano iskreno bio zaljubljen. Mina mi je tamo bila prijateljica. Za 99% žena tamo, Stanija je institucija. Ja sam u nekom afektivnom stanju govorio ružne reči za nju koje su bikle prouzrokovane njenim ružnim rečima, ali u suštini ona se razlikuje od Mine, jer je Mina priznala svašta o svom životu. Ja sam probao da od nje napravim boljeg čoveka, ali ne ide. Koliko sam ja upoznat ona ima momka, mislim da je srećna, drago mi je što je srećna, nadam se i da je on srećan. Ne pada mi na pamet da ja bilo šta tu po tom pitanju radim - rekao je Tomović, dok o bivšoj ljubavi iz ''Zadruge 3'' Dragani Mitar nije imao lepe reči, naprotiv!

- Dragana priča loše o meni. Meni je žao, žao mi je te dece, žao mi je tih ljudi koji njih vole. Konkretno nje i njene porodice i Edove. Žao mi je svih tih ljudi - rekao je Vladimir, a onda se osvrnuo i na odnos sa Lunom Đogani.

- Luna je rekla da nam treba razgovor. Ona je ispala korektna, nije htela da me ocrni jer je to mogla iz one stolice. Ja sam ispao isto korektan, nisam posle toga njenog oca dirao. Jednostavno, nema ni potrebe za tim, čovek je jednostavno neprimetan - istakao je Crnogorac, a onda otkrio i kakve planove ima sa svojom devojkom Isidorom.

- Godinu dana smo u žalosti, tako da nećemo praviti na leto svadbu sigurno, ali ako Bog da u 2021. Ali nećemo na prazan stomak, prvo će mlada morati da mi pokaže ultrazvuk da je trudna.

Autor: Pink.rs