PROBUDILA SE, UŠLA U DNEVNI BORAVAK I ZAPREPASTILA SE Nada Obrić IZGORELA zbog onog što joj je priredila služavka, odmah joj smanjila platu! ŠOK!

Prvog radnog dana prekršila je osnovno pravilo, zbog kojeg je morala da snosi posledice!

Pevačica narodne muzike Nada Obrić godinama unazad ima pomoć u kući u kojoj, da bi neka žena radila, mora da ispoštuje neka od osnovnih pravila. Ukoliko dođe do kršenja, odmah slede ozbiljne sankcije! Jedne zanimljive situacije prisetila se pevačica u razgovoru za Pink.rs i otkrila zbog čega je odlučila da joj smanji platu.

- Primila sam jednu ženu koja radi kod mene i odmah sam joj rekla:"Da se nešto dogovorimo. Osnovno što moraš da zapamtiš jeste da ujutru, dok me ne čuješ u kupatilu, ne budiš me, sačuvaj me Bože! Tad kuvaš kafu i kad ja siđem, mora da me čeka kafa i med. Dok pijem tu kafu ne postoji niko i ništa na kugli zemaljskoj zbog čega ti možeš nešto da me pitaš! Gluvonema ti, gluvonema ja. Ako vidiš da je počela kuća da gori, nemoj slučajno meni da si rekla - za to vreme već možeš da pozoveš vatrogasce, dakle, ni u tom slučaju nemoj da me zoveš - prisetila se Nada, a potom nastavila:

- Sutra ujutru ja se budim i vidim dve šolje kafe. Rekla sam joj:"Šta smo se juče dogovorile? Kome je ova kafa? Izvini, je l' smo mi postale drugarice, aman, ženska glavo?! Makni tu kafu i sad ćeš imati 20 odsto manju platu zbog ovoga" - ispričala je pevačica koja je ipak zaradu svojoj pomoćnici umanjila za 10 odsto - preostalih deset joj je oprostila zbog toga što ju je, kako Nada kaže, dobro imitirala i tada nasmejala do suza.

Autor: D. Tanasijević