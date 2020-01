DRAMA U CRNOJ GORI Opljačkana kuća Nade Topčagić! Pevačica U ŠOKU progovorila za Pink.rs! (FOTO)

Nadu Topčagić poterao je maler na samom početku 2020. godine! Iako je otputovala na Taru kako bi odmorila posle novogodišnjih i božićnih praznika, kao i brojnih snimanja emisija, sve joj je preselo - odmor će nakratko morati da prekine jer su joj opljačkali kuću u Crnoj Gori!

Naime, kako Pink.rs saznaje od izvora sa crnogorskog primorja, jedna u nizu obijenih kuća pripada i popularnoj pevačici.

- Opljačkali su nekoliko kuća, između ostalih i Nadinu. Ulazna vrata su obijena, bila je policija, sve su zapisali. Očigledno je serijska pljačka u pitanju, ali ne zna se još uvek šta su sve odneli i kolika je šteta - ispričao nam je izvor, a mi smo odmah pozvali Nadu kako bismo proverili istinitost ovih informacija.

Pevačica je bila vidno zbunjena našim saznanjima, a potom priznala da joj je kuća obijena.

- Ništa strašno, javljeno nam je da su nam obili ulazna vrata... Ne samo nama, nekoliko kuća u Ribarskom zalivu je obijeno. Ja ne znam ništa šta je i da li je odneseno, javili su nam samo da su nam obili vrata. Taj prijatelj koji nam je javio, ja sam mu rekla da uđe, da vidi šta je, kako je, kaže on:"Neću ja da ulazim tu". Pošto se bavi stolarijom, vrata nam je zamenio, dok mi ne dođemo, i to je to - priča nam Topčagića i dodaje da ne veruje da je pričinjena znatna materijalna šteta.

- Ne verujem da je ništa odneseno, iskreno ne verujem... Moramo sad ići dole da vidimo kakva je situacija. Mislim da nije ništa ozbiljno, pretpostavljam da su neki beskućnici koji su naišli. Dole nemaju ni šta da odnesu, jedino da naprave neku šteticu, premetačinu... To su verovatno neki beskućnici. Pića je bilo tamo, verovatno su piće odneli, sto posto, to su moje sad pretpostavke. Onaj čovek što je provirio, ušao i kaže:"Sve stoji na mestu".

Na kraju razgovora priznala nam je da ne zna kakvo će stanje "dole" zateći, ali da uopšte neće da se potresa.

- Ne mogu da se sekiram, ne interesuje me. To su takve sitnice, vidite šta se sve dešava... To je zrno peska u moru. Sve nek je, samo da nije bolest - u svom stilu, s osmehom na licu, završava Nada.

Autor: D. Tanasijević