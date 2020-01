Nije mogla da se smiri!

Pevačica Zorica Marković svakodnevno ima razmirice sa učesnikom Mensurom Ajdarpašićem, a sve zbog njegovih izjava da niko u Beloj kući nije dobar čovek.

Osim toga, Zorica je načula kako se Mensur suprotstavio Mioni Jovanović u kupatilu, a to je u njoj izazvalo revolt, pa je rešila da mu očita lekciju i stavi mu do znanja da u ovom najpopularnijem rijalitiju ne može da se ponaša onako kako on želi.

Ja imam utisak da si se mnogo rasprdao i zavozao. Kako ja to da shvatim? Ti misliš da si mnogo interesantan, nevin i naivan. Vladimir je bar imao kodeks ponašanja, nikad nije radio to što ti radiš. Zašto provodiraš Mionu?! Ona je devojčica od 20 godina! - rekla je Zorica.

I, kako ja sad tebe da poštujem kad me ovako vređaš. I mene su ovde polivali, pa nikom ništa - rekao je Mensur.

Budući da je on u vezi sa Minom Vrbaški, Zorica je namerno udarila na nju, pa je spomenula sa kim je sve ona upražnjavala seks pred kamerama pokušavajući da ga isprovocira, a onda su joj se oboje suprotstavili.

Đekson kad uđe, ti padaš. Je*i ga, Mina je njega volela kao Boga, više nego Vladimira. Ku*či se dok ne uđe! A, tek kad uđe Joca, lep je kao Napoleon! Đekson Minu razvlačio ovde - rekla je Zorica.

Ja sam u njega bila zaljubljena, mi sad više uopšte nismo u dobrim odnosima. Neka dođe, nemam problem sa tim. Pričaj mu šta hoćeš, ne zanima me - rekla je Mina.

Ma, ko si ti da govoriš da su svi ovde ološi?! Ako tebe neko počne da nabija na ku*ac, videćemo koliko si opasan! Ti kao da pi*ke nikad nisi video, a krivo ti je jer je Vladimir tu prvi stavljao! - rekla je Zorica.

Autor: K.R.