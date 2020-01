NATAŠA BEKVALAC ZAVRŠILA U BOLNICI! Pevačica nije ni slutila da će je zadesiti ova muka! SAVIJALA SE OD BOLOVA! (FOTO)

View this post on Instagram

Za par nedelja pocecemo da spavamo u Areni a bogami i da ne izlazimo iz mog novog omiljenog restorana🥣🍲🥘🥗🍤🍰🥧@plato.urban.bistro ..preleepo mi je bilo kod vas,preljubazni ste i odavno lepse moji prijatelji i ja nismo klopali🍷🍜ono si sto jedes?danas sam najfiniji biftek i krompiric😂a posle toga sam cheesecake😂zavisi od mog raspolozenja😂...dakle ekipica @zigasotlar čekam vas u Beogradu,dolazite nestrpljiva sam🥳...djuskamo,klopamo pa opet ARENA😂14.02.2020.SOS ZA LJUBAV ŠOU,Štark ARENA