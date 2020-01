Bio je nemilosrdan!

Tri meseca nakon smrti majke, Šako Polumenta odlučio je da se vrati na javnu scenu i da nastavi dalje iako se razočarao u mnoge kolege jer nisu bile tu kada mu je bilo najteže.

- Ne bih voleo da ispada kako sad ja nešto kukam, ali počeo sam da pevam isključivo zbog majke. Njene poslednje reči bile su: Ne smeš da staneš. Za moju ljubav nastavi da radiš ono što najbolje znaš. Da nije bilo toga, ne bih se možda ni vračao na scenu. Ovo je za mene junaštvo - rekao je Šako.

- Gubitak majke je nenadoknadiv. Ne mogu da verujem da je to tolika bol, toliko razaranje. Evo tri meseca ja svakog dana mislim na nju, gledam slike u telefonu. Ne mogu to da promenim jer je duboko u meni, ali ne volim da pričam na ovu temu. Bilo mi je jako teško kad sam uzeo mikrofon, ali kada sam video koliko je publike došlo da me podrži, sve je bilo drugačije. Davnih dana sam obezbedio egzistenciju i sve što sada radim je zbog publike, ljudi koji me vole, koji su uz mene čitav život, čak i u onoj nametnutoj aferi - rekao je Šako, a onda se osvrnu na odnos sa Darom Bubamarom koja ga nije pozvala kao gosta na svoj koncert u Areni.

- Dara me nije zvala kao ni mnoge kolege iako te pesme znače mnogo više njima nego meni, jer su njih izgradile. Ja bih kao gost postigao jaču atmosferu, dobio jači aplauz i jaču podršku publike nego Dara, koja pravi koncert. Zato se oni plaše i ne zovu me - poručuje Polumenta, a na pitanje da li su kolege bile uz njega u najtežim trenucima, on odgovara:

- Ološi od pevača, kukavice, znali su tada da se grebu za trenutak slave, a kada je trebalo da mi izjave saučešće, je*em im mater u usta, pi*ka im materina ona glibava... Devedeset odsto kolega koji su kod mene i jeli i pili, sedeli i kojima sam pomogao u karijeri nije mi izjavilo saučešće - kaže pevač, a na pitanje na koje se to kolege odnosi, on je rekao sledeće:

- Ma, neću da pominjem. Plašim se samo boga i da mi se ne desi nešto ružno, da mi se ne vrati na porodicu... Eto, taj Đani što mi se rugao, kako je sada? Uzeli su mu kuću. Jesu, nisu? Što me liže? Što me kolege grle i ljube? Gde su bili kad mi je majka umrla? U to vreme dešavaju se sve neke ženidbe po Beogradu, svi poznati od novinara do pevača su tamo, niko se nije ni osvrnuo na mene, a kako sam ih sve dočekao i ispoštovao... Ma marš, bre, majku vam jebem u pi*ku, kad tako moram da kažem. Eto tako, užas - kaže Šako, a na pitanje kako komentariše skandalozno ponašanje Darka Lazića i Cobija na švajcarskom aerodromu, on je dogovorio:

- Žalosno je to! Svako ima pravo da živi kako hoće i ispašće da pljujem kolege, ali što je tužno to sa drogom kada 80 odsto publike koja ih sluša to isto radi? Ne mogu da verujem kakav je to život, što kolege neurednije žive, to su bolji, što se više drogiraju, to su veći idoli. Sve neke kurve i starlete pevaju! Tog Darka svi volimo, Cobija ne znam, ali popularan je. Ne mogu da razumem Darka. Napravio je sebi problem, ljudi su mu oprostili, a sada isto radi. Prvi sam bio uz njega kada je prvi put uhvaćen i kada se pisalo o njegovom drogiranju. Bio sam mu podrška, dao sam mu poene, alí ovo što radí je poniženje i njegovog tela i njegove duše. Je*iga, ako oni sebi to dozvoljavaju, što ja da komentarišem. Rade sebi, ne meni.

Autor: Pink.rs