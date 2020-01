Marija Šerifović pre tačno 28 godina jednoj ženi dala je VELIKO OBEĆANJE: Prošlo je toliko vremena, evo šta je ispalo na kraju (FOTO)

View this post on Instagram

Pre 28 godina... Moj prvi dan skole😂 Nacin na koji me moja baka Draginja drzi za ruku - govori saaasvim dovoljno o meni 😈 Bila sam njeno mezimce i centar sveta i jednom daaaavno sam joj obecala da ce biti super ponosna bakica! I da, odrzala sam i to obecanje! #MalaMawija