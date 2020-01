NOVI RAT NA ESTRADI Đole Đogani ponovo proziva i iznosi OZBILJNE OPTUŽBE, sada udario na ovog kolegu

Podužem spisku onih koje je Đogani prozvao na račun muzike i nastupa našlo se ime još jednog pevača!

Denser Đole Đogani često negativno komentariše nove naraštaje kada je u pitanju domaća muzička scena, a ovaj put se na meti njegovih prozivki našao Cobi, jedan od najpopularnijih producenata i izvođača među mlađom publikom.

- On je uzeo ideju iz naše pesme "Leto je, a gde si ti", a kod njega je "Leto je, a meni u srcu je hladno". To je poetski izraz pesnika, samo sam to rekao - izjavio je denser, a potom dodao:

- Isto tako sam rekao da mi je drago što je to obradio, samo je možda trebalo da pita.

Tu se nije zaustavio, već je udario i na one kolege koje pune arene, dok su lokali u kojima nastupaju "preko" prazni.

- Klinci ne znaju za Đoganija, a mi smo svaki vikend na aerodromu. Mi u inostrane diskoteke dovedemo više od 1.000 ljudi, dok kolege koje pune Arene tamo dovedu 300-400 - istakao je on.

Autor: D.T.